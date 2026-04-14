Rocznica śmierci żony Gierka. Syn wspomniał Stanisławę Gierek i pokazał jej grób

Stanisława Gierek, żona Edwarda Gierka, zmarła 14 kwietnia 2007 roku w szpitalu w Cieszynie. Jako Stanisława Jędrusik (to jej panieńskie nazwisko) urodziła się 10 lutego 1918 roku w Sosnowcu. Ślub z Edwardem Gierkiem wzięła w 1937 roku, małżonkowie przeżyli razem 64 lata, a doczekali trzech synów: Adama, Zygmunta oraz Jerzego. Niestety, tragiczny los spotkał Zygmunta, który zmarł w wieku niemowlęcym, co było ogromnym ciosem dla rodziców. Synek Gierków został pochowany w Genk w Belgii, gdzie wówczas mieszkali Gierkowie. Przez lata oboje milczeli o tej tragedii, dlatego wielu myślało, że polityk i jego małżonka mieli tylko dwóch synów.

O Stanisławie Gierkowej było w PRL głośno, między innymi za sprawą jej stylu. Żona dygnitarza nosiła charakterystyczną fryzurę, upięte wysoko włosy, mocno natapirowane i spryskane lakierem. Swego czasu stała się ikoną mody, na którą z zazdrością zerkały Polki. Plotkowano nawet, że latała po kreacje aż do Paryża. W jednym z wywiadów Teresa Owczarek, projektantka mody z Telimeny mówiła o Gierkowej:

Pani Stasia miała tak zwaną trudną sylwetkę. Rozmiar 46 przy wzroście poniżej 160 centymetrów. Na domiar złego sama obmyślała sobie stroje, a zazwyczaj to, czego pragnęła, w ogóle do niej nie pasowało. Jednak słuchała naszych rad. Żona Gierka lubiła też postawić na wyrazisty makijaż, lubiła podkreślać oczy niebieskimi lub perłowymi cieniami.

Bez wątpienia była żona Gierka była postacią nieprzeciętną. W rocznicę śmierci matki pamiętał o niej syn, profesor Adam Gierek, który na Facebooku pozostawił rocznicowy wpis i pokazał zdjęcia rodziców. Pokazał też, jak wygląd grób rodziców, ponieważ małżonkowie spoczywają w jednym grobie. Widać, że ludzie pamiętają o Stanisławie Gierkowej. Szczególną uwagę zwracają znicze z wielkanocnymi motywami, znicze z motywami patriotycznymi, czyli biało-czerwone z orłem oraz kwiaty. Widać, że bliscy, ale też cały Sosnowiec, pamięta o Gierkach.

NIŻEJ ZDJĘCIA GROBU MAŁŻONKÓW EDWARDA I STANISŁAWY GAIERKÓW

17