Roman Giertych kończy 53 lata! Mało kto zna kulisy jego małżeństwa z blond pięknością

Roman Giertych przez długi czas zadowalał się jedynie komentowaniem polskiej polityki w mediach społecznościowych, wszystko zmieniło się jednak po wyborach 15 października 2023 roku, gdy dostał się do Sejmu z listy KO. Kariera zawodowa polityka nie jest jednak tak tajemnicza, jak jego małżeństwo. Co o nim wiemy?

Adwokat jest mężem pięknej blondynki Barbary, z którą ma czworo dzieci: Marię, Karolinę, Alicję i Leona. Jak się okazuje, połączyły ich poglądy, poznali się bowiem w 1993 roku podczas zjazdu Młodzieży Wszechpolskiej. Dzieliła ich wówczas spora różnica wieku. Roman Giertych miał wtedy 22 lata, a Barbara 15 lat. Mimo to prawnik wpadł jej w oko dzięki swojemu wyróżniającemu się wzrostowi i manierom.

- Pamiętałem, że tego dnia osoby noszące imię Barbara mają swoje święto, dlatego złożyłem jej życzenia. To była moja przewaga, zdobyłem plusa – opowiadał w jednym z wywiadów w „Dzień dobry TVN”.

Pięć lat później, w 1998 roku, para się pobrała, jednak nie tylko małżeństwo ich łączy. Oboje są prawnikami i pracują w tej samej kancelarii, którą prowadzi Roman Giertych. To może zaskoczyć: wiele osób nie wyobraża sobie pracowania w tym samym miejscu, co ich partner. W tym wypadku jednak wygląda na to, że takie rozwiązanie świetnie się sprawdza!

Co ciekawe, po swoim powrocie do sejmu w listopadzie 2023 roku Roman Giertych został przyłapany bez obrączki. Choć taki widok mógł wzbudzić plotki, sam zainteresowany stwierdził, że nie ma powodów do niepokoju.

