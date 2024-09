„Rymanowski Live”. Debiut na YouTube z pozytywnym przyjęciem

„Rymanowski Live”. Jakie są założenia nowego programu?

„Rymanowski Live” to nowy kanał Bogdana Rymanowskiego. ”Rozmowa to coś co lubię najbardziej. Każdego z rozmówców będę traktował w ten sam sposób. Ani nie będę nikogo krzyżował, ale też nikomu nie będę schlebiał. Mam prawo zadać każde pytanie. I każdy zasługuje na wysłuchanie. Dzisiaj news trwa jeden, góra dwa dni. W kolejne gonimy za następnym. Biegniemy. Ścigamy się z czasem. Niemal do utraty tchu. Brakuje nam spojrzenia z dystansu. Głębszego i bardziej wnikliwego, które potrafi odróżnić rzeczy naprawdę ważne od rzeczy błahych. Taki właśnie będzie ten kanał” - zapowiada inicjatywę na YT Bogdan Rymanowski.

Nowa inicjatywa Bogdana Rymanowskiego została przyjęta bardzo ciepło. Praktycznie wszystkie komentarze pod pierwszym nagraniem były z kategorii pozytywnych. Przykładowo:

„Nareszcie, w dzisiejszych czasach bez sensu jest siedzieć w tradycyjnej TV. Brawo za odwagę i powodzenia”

„Bardzo dobra decyzja. Czym więcej takich inicjatyw tym lepiej”

„Rymanowski Live”. Zapowiedź autora

„Studio zostało zbudowane w błyskawicznym tempie (…) Kogo będę zapraszał? Po prostu interesujących ludzi, takich, którzy potrafią opowiedzieć o czymś, na czym się znają. To nie znaczy, że nie będzie polityków. (...) Tyle że wystąpią tu w nieco innym formacie, będę chciał pokazać ich ludzką twarz. Zapytam ich też o idee, przekonania i wartości, za które mogliby oddać życie”.

Następnie dziennikarz zapowiedział dziennikarstwo w wersji bardziej wnikliwej. Podkreślił, że obecnie jesteśmy świadkami pogoni za newsem, który jest aktualny dwa dni, później przychodzą kolejne. Inicjatywa „Rymanowski Live” może być oceniona jako działanie w kierunku dziennikarstwa opiniotwórczego.