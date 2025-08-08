Ryszard Petru jak Tom Cruise. Musisz zobaczyć te zdjęcia

Te okulary nie wychodzą z mody

Jeżeli chodzi o karierę polityczną to Ryszard Petru miewał lepsze momenty, ale nie ulega wątpliwości, że jest w świetnej życiowej formie. W okularach (nieśmiertelny model Aviator) nie prezentuje się gorzej niż Tom Cruise (63 l.), kiedy w latach 80-tych zdobywał światową popularność dzięki roli kochliwego pilota myśliwca. Nie bylibyśmy więc szczególnie zdziwieni gdyby poseł Polski 2050 po skromnym epizodzie w filmie Vinci 2 otrzymał teraz kolejne propozycje występów na wielkim ekranie. Polityk tak lubi swoje efektowne okulary, że zdejmuje je tylko na czas spożywania posiłku, a potem znowu zakłada je nawet siedząc przy restauracyjnym stoliku. W najbliższych tygodniach Aviatory będą z pewnością nieodłącznym dla Ryszarda Petru gadżetem. Właśnie rozpoczynają się poselskie wakacje. Parlamentarzyści mają cały miesiąc na odpoczynek, letnie wyjazdy i ładowanie akumulatorów przed kolejnym politycznym sezonem, który wystartuje dokładnie we wtorek 9 września.

Tworzył Nowoczesną, działa z Hołownią

Ryszard Petru to polski ekonomista i polityk, założyciel partii Nowoczesna, którą kierował w latach jej największej aktywności. Jako poseł na Sejm promował liberalne podejście do gospodarki, stawiając na wolny rynek, przedsiębiorczość i reformy sprzyjające biznesowi. Znany z wyrazistych wystąpień, krytykował politykę gospodarczą rządu, szczególnie PiS. Obecnie jest posłem Polski 2050, aktywnie komentuje sprawy polityczne i społeczne w mediach. Znany jest w walki o handlowe niedziele. Petru jest też przeciwnikiem wolnej Wigilii. W ubiegłym roku żeby pokazać swój sprzeciw wobec zmian w tym obszarze w Wigilię Bożego Narodzenia pracował nawet na kasie w jednym ze stołecznych supermarketów.