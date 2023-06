Rzecznik Praw Dziecka podpalił brata! Jego ojciec się patyczkował. Mikołaj Pawlak ostro oberwał

Nie do wiary, co Beata Kempa kupiła mężowi na bazarze. Pan Waldemar umie jej dogodzić!

Mikołaj Pawlak skomentował śmierć Kamilka z Częstochowy: Ktoś nie spojrzał, jak brutalne są kawałki układanki życia chłopca

Mikołaj Pawlak w porannej audycji pojawił się zdalnie, łączył się z Kijowa, do którego pojechał, by uczestniczyć w konferencji zorganizowanej przez ukraińskiego Rzecznika Praw Obywatelskich i prezydenta Wołoymyra Zełenskiego. Jak przyznał Pawlak noc w Kijowie nie minęła spokojnie: - Przed chwilą wróciłem ze schronu. Były 2 naloty. Dziś na Dzień Dziecka ruskie bomby spadły i zabiły 2 dzieci, więc jest niespokojnie - komentował RPD. Po omówieniu tematów związanych z wojennym losem ukraińskich dzieci, przyszedł czas na pytania o sprawy polskie, w tym o sprawę tragicznej śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy. Jak przyznał Rzecznik Praw Dziecka w sprawie chłopczyka, który był maltretowany przez ojczyma, wielu popełniło błędy: - Zbieram teraz protokoły kontroli z różnych instytucji: kuratorskich, nadzoru administracyjnego nad sądem, Ministerstwa Sprawiedliwości, resortu edukacji, rodziny. Potwierdza się, że była ślepota, wszyscy mieli klapki na oczach. Ktoś nie spojrzał, jak brutalne są kawałki układanki życia chłopc. - Większość z instytucji popełniła błędy, nie wskazując sądowi i ostatecznie sąd nie podjął decyzji, która pozwoliłaby uratować Kamilka - ocenił gorzko gość radia ZET. Dalej poruszone zostały inne kwestie związane m.in. z polskimi szkołami i wychowaniem dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka aż zamilkł w czasie wywiadu. Padło pytanie o jego przeszłość

W internetowej części wywiadu Rymanowski zadawał swojemu rozmówcy pytania od internautów. Jedno z nich szczególnie zaszokowało Rzecznika Praw Dziecka, a brzmiało ono tak: "Dlaczego podpalił pan brata?". Pawlak w pierwszej chwili aż zamilkł, a po chwili wyznał: - Byłem młody i głupi. Dawno sobie już to z bratem wyjaśniliśmy - odparł. Dopytany, przyznał, że za to przewinienie dostał klapsa, a było to w latach 80. lub 90. po czym Pawlak wyjaśnił: - Teraz mamy inne metody wychowawcze. Staramy się wychowywać ludzi na prawych ludzi, pokazywać im świat (...) całe życie uczymy się na własnych błędach. Obyśmy wyciągali z nich wnioski - komentował. O historii z podpaleniem brata Mikołaj Pawlak kilka lat temu opowiadał w "Dzienniku Gazecie Prawnej". Mówił wówczas, za co dostawał lanie: - Jeżeli polaliśmy bratu denaturatem nogę, a potem ją podpaliliśmy. Ojciec w porę zareagował. Tak, że przez dobrą chwilę nie mogłem siadać (...). Wiele osób nawet podniesienie głosu może uznać za przemoc – dodał wówczas.