Schreiber obsypała Korwin-Mikkego pochwałami. „Chwała Ci Prezesie”

Marianna Schreiber złożyła na X zaskakujące życzenia Januszowi Korwin-Mikkemu, określając go „absolutnym tytanem” polskiej prawicy.

W obszernym wpisie wychwalała jego „stalową konsekwencję” i rolę „intelektualnego kamienia węgielnego”, dołączając wspólne zdjęcie.

Sprawdź, co dokładnie kryje się za tym nietypowym gestem i jak Schreiber uzasadnia swoje pochwały wobec kontrowersyjnego polityka.

Marianna Schreiber zamieściła na X obszerny wpis poświęcony Januszowi Korwin-Mikkemu. Zaczęła od życzeń: „Sto lat, Prezesie Januszu Korwinie-Mikke!”. Dalej szczegółowo wyjaśniła, za co ceni polityka.

Nie ograniczyła się do kilku zwyczajowych słów. Chwaliła jego publicystykę, przywiązanie do wolnego rynku oraz wpływ na polską prawicę.

Schreiber o Korwin-Mikkem: „Intelektualny kamień węgielny”

Dużą część życzeń Schreiber poświęciła działalności ideowej Korwin-Mikkego. W jej ocenie przez lata odgrywał on istotną rolę w kształtowaniu środowisk wolnościowych.

„Dorobek naukowy Prezesa jako filozofa i publicysty, który od PRL-u nieugięcie rozrywał na strzępy socjalistyczne brednie i budował fundamenty polskiej myśli wolnościowej, jest po prostu potężny i niezastąpiony: prawdziwy intelektualny kamień węgielny naszej prawicy!” — napisała.

Sformułowanie „naszej prawicy” pojawiło się w samym wpisie Schreiber. Autorka przedstawiła Korwin-Mikkego jako jedną z najważniejszych postaci tego środowiska.

„Absolutny tytan”. Marianna Schreiber chwali konsekwencję polityka

W kolejnej części wpisu Schreiber zwróciła się bezpośrednio do adresata życzeń. Podkreślała jego przywiązanie do poglądów i niechęć do kompromisów.

„W polityce jesteś absolutnym tytanem i niezłomnym wojownikiem za wolny rynek, minimalne państwo i zdrowy rozsądek, który przez dekady nie ugiął się przed żadną poprawnością polityczną ani systemowymi kompromisami” - stwierdziła.

Życzenia zakończyła równie uroczystym zwrotem:

„Chwała Ci Prezesie, za tę stalową konsekwencję i odwagę!”

Dodała też emotikony tortów i oznaczyła konto Korwin-Mikkego.

Do życzeń dołączyła wspólne zdjęcie

Wpisowi towarzyszy fotografia, na której Schreiber i Korwin-Mikke pozują obok siebie na tle zieleni i kwiatów. Polityk ma na sobie ciemny garnitur i charakterystyczną muszkę. Schreiber wybrała czarny garnitur, białą koszulę oraz buty na obcasie. W widocznej treści wpisu nie podała, kiedy ani przy jakiej okazji wykonano zdjęcie.

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