Prezes PiS nie daje się jesieni. Tak ubrał się do kościoła! [ZDJĘCIA]

Prezes nie stawił się w Sejmie

Absencja Jarosława Kaczyńskiego podczas czwartkowych głosowań w Sejmie od razu wywołała sporo pytań na wiejskiej korytarzach. Jak się okazało, brak lidera Prawa i Sprawiedliwości w parlamentarnych ławach był spowodowany nagłym pogorszeniem stanu zdrowia, które zmusiło go do pozostania w domu i kilkudniowej regeneracji. Wszystko wskazuje na to, że przeziębienie prezesa PiS to efekt przełomu pogodowego oraz jego osobistego zaangażowania w niedawne manifestacje pod siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Politycy i Prawa i Sprawiedliwości pełnili tam całodobowe dyżury, protestując przeciwko próbom podjęcia prac przez sędziów wybranych przez Sejm. Długie godziny spędzone na chłodnym powietrzu odbiły się na zdrowiu szefa partii.

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Gotowy na jesienne chłody

Z naszych ustaleń wynika jednak, że stan zdrowia lidera Zjednoczonej Prawicy ulega szybkiej poprawie. Reżim domowego leczenia i krótka rekonwalescencja przyniosły oczekiwane rezultaty. W niedzielę obecność polityka odnotował fotoreporter „Super Expressu”. Jarosław Kaczyński, wierny swoim niedzielnym zwyczajom, pojawił się na mszy świętej w kościele. Co zwróciło szczególną uwagę, prezes wyraźnie wyciągnął wnioski z niedawnego przeziębienia i zadbał o odpowiednią ochronę przed niesprzyjającą aurą – miał na sobie grubą, ciepłą kurtkę oraz czapkę z daszkiem. Wygląda na to, że polityk jest już w pełni przygotowany na jesienne chłody.

Powrót do parlamentarnej gry

Współpracownicy z najbliższego otoczenia prezesa uspokajają i zapewniają, że lider wraca do formy i ma w sobie dużo energii przed nadchodzącymi, kluczowymi debatami budżetowymi i politycznymi. Wszystko wskazuje na to, że po krótkiej przerwie Jarosław Kaczyński ponownie pojawi się na Sejmowych korytarzach i osobiście stanie na czele nadchodzących batalii parlamentarnych.

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