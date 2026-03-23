Schreiberowie przed kliniką leczenia niepłodności. Weronika mówiła o marzeniu o dziecku

Weronika i Łukasz Schreiberowie zostali sfotografowani przed kliniką leczenia niepłodności w Warszawie.

Weronika Schreiber od dawna otwarcie mówi o swoich staraniach o dziecko, dzieląc się osobistymi przeżyciami.

Wcześniejsze wypowiedzi Weroniki o marzeniach o powiększeniu rodziny łączą się z obecnymi zdjęciami.

Sprawdź, jak para podchodzi do tej intymnej podróży i dlaczego te zdjęcia nie są sensacją.

Schreiberowie przy klinice w Warszawie

Łukasz Schreiber i jego żona Weronika zostali sfotografowani przed jedną z klinik leczenia niepłodności w Warszawie. Fotografie pokazują kolejne momenty tej wizyty, od podejścia do budynku, przez wejście do placówki, po krótką chwilę uchwyconą już wewnątrz.

Ten obraz wpisuje się w to, o czym Weronika Schreiber mówiła już wcześniej publicznie. Temat powiększenia rodziny od dłuższego czasu pojawia się w jej mediach społecznościowych i nie jest dla jej obserwatorów nowy.

Weronika Schreiber: „Walczymy o spełnienie tego marzenia”

Żona polityka Prawa i Sprawiedliwości regularnie dzieli się swoim życiem prywatnym w mediach społecznościowych. Podczas Q&A na swoim Instagramie nie unika także trudniejszych tematów.

„Walczymy o spełnienie tego marzenia” – napisała w jednym ze stories, odnosząc się do starań o dziecko jakiś czas temu. W innym momencie, odpowiadając jednej z obserwatorek, dodała: „Dziękuję. Ja również, dużo siły!”

Autor: Weronika Schreiber/ Instagram

Te słowa jasno pokazują, że dla pary to nie tylko decyzja, ale też emocjonalna droga, wymagająca wsparcia i cierpliwości.

Otwarcie o in vitro i leczeniu

Weronika Schreiber nie ukrywa również swojego podejścia do metod wspomagania płodności.

„Uważam, że to cudowna możliwość dla par, które marzą o dziecku, a z różnych względów nie mogą go mieć naturalnie” – pisała niegdyś, odnosząc się do in vitro.

Na publikowanych przez nią zdjęciach pojawiały się także elementy związane z leczeniem, między innymi preparaty w zastrzykach, towarzyszące całemu procesowi.

Nowy etap w życiu małżeństwa

Łukasz Schreiber i Weronika są małżeństwem od kilku miesięcy. Ich relacja od początku była obecna w mediach społecznościowych od ślubu, przez wspólne wyjazdy, aż po codzienne życie.

Teraz wkraczają w kolejny, bardziej wymagający etap swojej wspólnej drogi. Wiele wskazuje na to, że marzenie o powiększeniu rodziny jest dla nich jednym z najważniejszych tematów ostatnich miesięcy. Jak widać, podchodzą do tego z otwartością, spokojem i nadzieją.

