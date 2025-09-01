Szczegóły trzeciego ślubu i wesela Łukasza Schreibera. Słodkości ze znanej cukierni i dekoracje z hortensji

Poseł PiS Łukasz Schreiber poślubił swoją ukochaną Weronikę w piątek, 29 sierpnia, w plenerowej ceremonii w rezydencji pałacu w Popowie nad jeziorem Gopło.

Dekoracje ślubne przygotowała bydgoska kwiaciarnia, stawiając na romantyczny wystrój z białymi obrusami, niebieskimi hortensjami na złotych stelażach oraz białą zastawę z niebieskimi serwetkami.

Na weselu goście mogli spróbować deserów ze znanej cukierni oraz trzypiętrowego tortu.

Trzeci ślub posła PiS

Znany polityk Prawa i Sprawiedliwości po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu! Wybranką Łukasza Schreibera została piękna Weronika. Para zna się dopiero od roku, a zaręczyła się pod koniec czerwca, gdy polityk zakończył 10-letni związek z drugą żoną, Marianną Schreiber. Jednak, gdy na człowieka spada wielka miłość, nie ma na co czekać! W ostatni piątek obył się ślub posła i jego ukochanej. Znamy pierwsze szczegóły uroczystości.

Wielkie przygotowania do ślubu trwały od dłuższego czasu, a w ciągu ostatnich tygodni były bardzo intensywne. Szczególnie dla panny młodej, która wybrać suknię ślubną, wykonać próbny makijaż i fryzurę, by w wyjątkowym dniu olśnić narzeczonego i gości, a także zorganizować wieczór panieński. Do tego nie mogła odstawić na bok zobowiązań zawodowych, bo ma własną firmę i wszystkiego musi dopilnować. Gdy kurz po weselu nieco opadł, para po pierwsze pochwaliła się swoim szczęściem w sieci, a po drugie pokazała kilka kadrów z uroczystości.

Wesele Schreibera i Weroniki jak z bajki!

Wiadomo, że ślub odbył się w plenerze, w pięknym miejscu: rezydencji należącej do pałacu w Popowie nad jeziorem Gopło. O oprawę uroczystości zadbała jedna z bydgoskich kwiaciarni, która realizacją projektu ślubnego pochwaliła się w sieci: - Delikatnie, romantycznie i z tym efektem WOW, który sprawia, że goście nie mogą oderwać wzroku - napisano. Jak wyglądała oprawa? Przede wszystkim postawiono na kolor. Stoły nakryte białymi obrusami zdobiły konstrukcje z niebieskich hortensji na złotych stelażach. Na stołach widać było zastawę w kolorze białym i niebieskie serwetki przewiązane złotymi obrączkami. Co ciekawe, także niebieskie hortensje znalazły się w bukiecie panny młodej, zostały połączone z innymi jasnoróżowymi kwiatami.

Słodkości ze znanej cukierni i piętrowy tort

Panna młoda uchyliła też rąbka tajemnicy, jeśli chodzi o weselne menu. Gościom zaserwowano m.in. pyszne desery ze znanej cukierni. Oczywiście nie zabrakło też weselnego tortu składającego się z trzech pięter! Państwo młodzi mieli też obawy, w związku z pogodą, ponieważ w drodze na ceremonię padał deszcz! Na szczęście, gdy dojechali na miejsce po deszczu nie było śladu!