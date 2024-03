Sejm chciał się pochwalić sukcesem, ale tego nie przewidział... Internauci bezlitośni!

Aż złapaliśmy się za głowę, gdy zobaczyliśmy mieszkanie Magdaleny Biejat. Ma to, co i Marta Kaczyńska [ZDJĘCIA]

Sejm RP od dawna pokazuje transmisje na żywo z posiedzeń w internecie, nie zawsze jednak cieszyły się dużą popularnością. Wszystko zmieniło się po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. Wówczas dziesiątki tysięcy osób zaczęło śledzić obrady i szybko zaczęło przybywać subskrybentów oficjalnego kanału. Wielogodzinne zapisy transmisji pokazywały się nawet w zakładce "Na czasie", gdzie lądują najchętniej oglądane nagrania na YouTubie - najczęściej piosenki i filmiki młodych twórców.

Spora w tym zasługa zapewne marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który prowadził obrady w swój unikalny sposób, sypiąc ciętymi ripostami jak z rękawa, ale też w dowcipny sposób przywołujący posłów do porządku. W czasie skoku popularności Sejmu na YouTubie żartowano nawet, że niebawem zostanie on nagrodzony specjalnym "srebrnym przyciskiem" za ilość subskrypcji.

- Ja się bardzo cieszę i bardzo dziękuję tym ponad 100 tysiącom nowych subskrybentów, których kanał Sejmu pozyskał, bo to oznacza, że dzieje się to, co powinno się dziać. Ludzie naprawdę interesują się tym, co zrobili 15 października, chcą nas z tego rozliczać, chcą na to patrzeć - mówił w listopadzie 2023 Szymon Hołownia.

Obecnie Sejm RP subskrybuje 745 tysięcy osób. Jak się okazało, wystąpił także o przyznanie przycisku za pierwsze 100 tysięcy subskrybentów, a 22 marca 2024 pochwalono się wyróżnieniem na oficjalnym profilu na Twitterze.

- Olbrzymi wzrost zainteresowania obradami Sejmu (wzrost o ponad 700 tys. subskrybentów w kilka tygodni!) został nagrodzony przez YouTube. Do Sejmu dotarł srebrny przycisk! Co ciekawe, 68% oglądających nie subskrybuje naszego kanału. Dołączcie do 745 tys. subskrybujących. Dzięki temu będziecie na bieżąco z pracami Izby, a na Wiejską może wkrótce trafi złoto - czytamy.

Internauci jednak nie podeszli do żartobliwego wpisu z entuzjazmem, a wręcz przeciwnie. W komentarzach bezlitośnie skrytykowali post. "Wy jesteście Sejmem, czy nastolatkiem Youtuberem?"; "PAMIĘTAJ, ABY ZOSTAWIĆ SUBSKRYPCJE I PRZYWALIĆ W DZWONA"; "Kiedy jakieś MMA?"; "Bo nie prosicie o suba i dzwoneczek pod koniec obrad, dlatego konwersja niska"; "Skoro już macie przycisk to kiedy będzie paliwo po 5,19?" - czytamy.

W ten sposób użytkownicy Twittera nawiązali do twórców, którzy w niemal każdym materiale proszą oglądających o zostawienie subskrypcji na kanale oraz włączenie powiadomień. Jak widać, żart nie przypadł im do gustu...

