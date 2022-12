Jasnowidz Jackowski wieszczy w przepowiedni co z karierą Zbigniewa Ziobry! Właśnie TAKI los czeka go w 2023 roku!

Jolanta Kwaśniewska - ulubiona pierwsza dama Polaków

Jolanta Kwaśniewska zachwyciła Polaków lata temu, gdy jej mąż Aleksander Kwaśniewski po raz pierwszy został prezydentem Polski. Ona sama nie wspomina zbyt dobrze czasu kampanii prezydenckiej w latach 90. Jak sama wyznała w niedawnym wywiadzie, tamta kampania był przerażająca: - To była ohydna kampania (...) Ta ilość nienawiści, wylewanych pomyj, tworzenia pewnego rodzaju faktów w tym czasie, ja dopiero po czasie się zorientowałam, że mieliśmy założony podsłuch, w 1995 roku. To było ohydne! Pomyślałam "Boże, po co nam to?" - wspominała była pierwsza dama. Niemniej, lata prezydentury męża były pomyśle dla Kwaśniewskiej, która stała się idolką Polaków i miała rzeszę sympatyków. Zachwycała wszystkich nie tylko sposobem bycia i działalnością na rzecz innych, ale też wyglądem: fryzurą i figurą. Trzeba przyznać, że Jolanta Kwaśniewska zawsze wyglądała idealnie, a dziś, gdy jest już panią po 60. nadal ma fenomenalną figurę. Gdzie tkwi sekret tak dobrego wyglądu Jolanty Kwaśniewskiej? Wszystko wyszło na jaw po latach!

Sekret figury Jolanty Kwaśniewskiej

Jolanta Kwaśniewska nie stosuje żadnej specjalnej kuracji, ale przede wszystkim stawia na zdrową dietę, zbilansowane posiłki i sport. Nie od dziś wiadomo, że razem z mężem Aleksandrem Kwaśniewskim uwielbia jeździć na nartach. A co z dietą? Sekret jest prosty: jedzenie wegetariańskie: - My z przyjemnością wypijamy z mężem po kieliszku wina. Przez bardzo długi czas jesteśmy wegetarianami. W ogóle nie pijemy żadnego alkoholu, nie jemy mięsa, wędlin. Prowadzimy zdrowy, bardzo higieniczny tryb życia – opowiadała Kwaśniewska kilka lat temu w wywiadzie na antenie radia Zet.

