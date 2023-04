Sekrety domu Tomasza Terlikowskiego. Dzieci wyrywają mu telefon, mają żądania!

To, co żona Czesława Kiszczaka wyrabiała na jego pogrzebie, nie mieści się w głowie. Maria Kiszczak wywołała potworny skandal

Tomasz Terlikowski alarmuje! Niepokojący raport

Tomasz Terlikowski w swoim artykule zwraca uwagę na bardzo niepokojące statystki zebrane na podstawie raportu "Młode głowy. Otwarcie o zdrowiu psychicznym". Został on przygotowany przez Fundację Unaweza. - Połowa uczniów ma skrajnie niską samoocenę, a co trzeci jest swoim największym krytykiem, odchudza się lub ćwiczy ponad swoje siły. 16 proc. dzieci okalecza się, a blisko połowa ma zaburzenia odżywiania - kompulsywnie się objada lub głodzi - wskazuje publicysta katolicki, który przy okazji zdradza, co dzieje się u niego w domu. Przypomnijmy, że dziennikarz od 30 lat związany jest z Małgorzatą Terlikowską. Małżonkowie mają aż piątkę dzieci! - 30 lat temu, w Wiedniu, zacząłem chodzić z Małgosią. Ona miała 16 lat, a ja 18. Od tego momentu przeżyliśmy razem kawał fantastycznego życia. Studia, przyjaźnie, potem ślub, praca, dzieci. Piękne i trudne chwile. Wiem, że nie ma mnie bez niej. I dzisiaj za każdą chwilę dziękuję - wspominał niedawno Tomasz Terlikowski.

Tomasz Terlikowski o rozmowach z dziećmi. Zmieniają i jego, i je

Jak dotrzeć do swoich dzieci? Zdaniem Tomasza Terlikowskiego "słuchanie jest pierwszym krokiem, nastawieniem na relację, ale też możliwością usłyszenia naszych dzieci". - Jestem im - moim dzieciom, tym starszym i tym młodszym - wdzięczny, że potrafią upomnieć się o swoje prawa, że potrafią przyjść i wyjąć mi z rąk książkę, a czasem telefon i zażądać wysłuchania, że chcą jeszcze wciąż wprowadzać mnie w swój świat, polemizować z moim, opowiadać im jak to, co ich otacza, wygląda z ich, a nie mojej perspektywy. To niezwykła lekcja, która sprawia, że sam zaczynam widzieć rzeczywistość odmiennie, ale też - mam nadzieję - czasem uczę odmiennego postrzegania świata swoich dzieci. Dialog, rozmowa, słuchanie zmienia i mnie, i je - podkreślił Tomasz Terlikowski.

Poniżej prezentujemy galerię ze zdjęciami Tomasza Terlikowskiego z żoną. Pod galerią znajduje się quiz o Jolancie Kwaśniewskiej

Quiz o Jolancie Kwaśniewskiej. Jak dobrze znasz byłą pierwszą damę? Pytanie 1 z 15 Ile dzieci ma Jolanta Kwaśniewska? Dwoje: córkę i syna Troje: dwie córki i syna Jedną córkę Dalej