Początki związku Tomasza Terlikowskiego i Małgorzaty

Tomasz Terlikowski to przykładny mąż i ojciec pięciorga dzieci. W świecie, gdy rozwody, nawet te kościelne, są coraz bardziej powszechne, on przez 30 lat trwa przy jednej ukochanej kobiecie. Początki ich relacji nie były typowe, bo miały miejsce poza granicami Polski. - 30. lat temu, w Wiedniu, zacząłem chodzić z Małgosią. Ona miała 16 lat, a ja 18. Od tego momentu przeżyliśmy razem kawał fantastycznego życia. Studia, przyjaźnie, potem ślub, praca, dzieci. Piękne i trudne chwile. Wiem, że nie ma mnie bez niej. I dzisiaj za każdą chwilę dziękuję - napisał na Twitterze publicysta. Mimo że Małgorzata Terlikowska wychowuje piątkę dzieci, ma niewiele wspólnego z typową gospodynią domową. Małżonka Tomasza Terlikowskiego jest bardzo aktywna zawodowo - wydała kilka książek i pracowała m.in. w Polskiej Agencji Informacyjnej i TVP.

Tomasz Terlikowski prawie został księdzem

Niewiele brakowało, a z małżeństwa Terlikowskich nic by nie wyszło. Gdyby Tomasz Terlikowski nie poznał Małgorzaty, prawdopodobnie zostałby księdzem. Znając jego przywiązanie do religii, taki wybór wydawał się oczywisty. - Tomek chciał zostać księdzem, ale nie był pewien tego wyboru. Rozmawiał z Bogiem, pytał: ''A może moja droga do zbawienia wiedzie przez rodzinę?''. Wtedy poznał mnie. Episkopat powinien mi teraz dziękować, bo z księdzem Terlikowskim miałby same kłopoty - Małgorzata Terlikowska w rozmowie z "Wysokimi Obcasami". Cóż, patrząc na to z z jaką detreminacją publicysta walczy z patologiami w Kościele, trudno się z taką opinią nie zgodzić. - Niestety w każdym środowisku, także wśród księży, znajdują się ludzie skrajnie niedojrzali, skrajnie głupi - tak na przykład - w "Raporcie Złotorowicza" Tomasz Terlikowski komentował postawę ks. Andrzeja Dębskiego.

