SKANDAL! Córka wicemarszałka Sejmu uciekła z chłopakiem! W tle szpital psychiatryczny. Porażające doniesienia!

Kochani! Piszemy ten listy, aby uspokoić Was. Najważniejsze w tej chwili to to, że jesteśmy razem i że jesteśmy szczęśliwi. Mamy nadzieję, że ten koszmar nareszcie się skończył i że nikt zarówno Wam, jak i nam nie będzie już utrudniał życia. Moich rodziców już zawiadomiliśmy, ciekawa jestem, jak na to zareagują. Na razie nie będziemy się pokazywać. Nie martwcie się, teraz już wszystko się ułoży. Postaramy się jeszcze skontaktować. Dziękujemy za wszystko, do zobaczenia, Wasi Monika i Maciek.