Sławoj Leszek Głódź znów wywołał skandal! Zmienił się nie do poznania, ale to był on…

Patkowscy na randce. To ich ulubione miejsce! „Trzeba łapać co się da”

Abp Głódź na mszy. Parafianka: "To jest patologia"

Sławoj Leszek Głódź na mocy decyzji Watykanu nie może uczestniczyć w publicznych celebracjach. Emerytowany arcybiskup jednak nie złamał zakazu, bo dotyczy on wyłącznie uroczystości, które odbywają się na terenie archidiecezji gdańskiej. Mimo to - jak donosi "Gazeta Wyborcza" - część wiernych była oburzona tym, że mszę koncelebrował abp Głódź. - To jest patologia. Jak można zapraszać na takie uroczystości duchownego, który krył nadużycia seksualne innych księży? - cytuje jedną z miejscowych parafianek "GW". Ludzie przecierali oczy ze zdumienia i zastanawiali się, czy to naprawdę Sławoj Leszek Głódź. Nie ma jednak wątpliwości, że to był on. Wyniszczony problemami zdrowotnymi były metropolita gdański mocno schudł i osiwiał, zmieniły mu się też rysy twarzy.

Arcybiskup Głódź musiał zamieszkać poza archidiecezją

To, że w białostockim kościele pojawił się arcybiskup Głódź, potwierdza informacja zamieszczona na stronie Archidiecezji Białostockiej. "Mszę św. w kościele św. Kazimierza w Białymstoku koncelebrował białostocki biskup pomocniczy Henryk Ciereszko, ordynariusz drohiczyński bp Piotr Sawczuk, biskupi z Łomży – bp Janusz Stepnowski i bp Tadeusz Bronakowski, arcybiskupi seniorzy Edward Ozorowski i Sławoj Leszek Głódź oraz kilkunastu kapłanów" - czytamy w komunikacie. Byłego metropolitę gdańskiego można też zobaczyć na zdjęciach z uroczystości. Stolica apostolska dwa lata temu nakazała arcybiskupowi Głódziowi zamieszkać poza archidiecezją gdańską i zakazała mu uczestniczenia w jakichkolwiek publicznych celebracjach religijnych i spotkaniach świeckich na jej terenie. Co ciekawe, emerytowany arcybiskup odnalazł się w roli... sołtysa.

W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmienił się arcybiskup Sławoj Leszek Głódź

Sonda Czy Kościół w Polsce odgrywa pozytywną rolę? Tak Nie