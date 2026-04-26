Sławomir Nitras świętuje 53. urodziny! Mało kto wie, że razem z żoną przeżyli okropną tragedię

Sławomir Nitras to doświadczony polityk, związany z polską sceną polityczną od wielu lat. W swojej karierze politycznej był posłem na Sejm V, VI, VIII, IX i X kadencji, a także deputowanym do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. Pełnił również funkcję głównego doradcy premier Ewy Kopacz. Jego aktywność polityczna i plany dotyczące zmian we władzach związków sportowych wzbudzają spore zainteresowanie.

Żona Sławomira Nitrasa

Sławomir Nitras jest związany z Irminą Kryśkowiak-Nitras. Żona ministra w przeszłości również próbowała swoich sił w polityce, kandydując do Rady Miasta Szczecina z listy Platformy Obywatelskiej. Zrezygnowała jednak z tego pomysłu, tłumacząc swoją decyzję zarzutami o "sterowanie przez męża".

- Nie mam zwyczaju wspierać się pozycją zawodową męża we własnych przedsięwzięciach. Biorąc pod uwagę fakt, iż dominującym okazał się przekaz informacyjny, przedstawiający mnie w świetle osoby, za którą decyzje podejmuje mąż, postanowiłam zrezygnować ze startu. Nie chcę być przedstawiana jako bezwolna istota, którą ktoś wprowadza lub zdejmuje z listy wyborczej - mówiła wówczas.

Tragedia rodzinna

Sławomir Nitras i jego żona są rodzicami dwóch nastoletnich córek, Natalii i Kornelii. Jednak przed laty małżeństwo doświadczyło ogromnej tragedii – straty pierwszego dziecka, córki Ani, która zmarła tuż po narodzinach. Polityk otwarcie mówił o tym bolesnym doświadczeniu w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" w 2019 roku.

- Pierwszą córkę, Anię, straciliśmy, żyła krótko. Była poważnie chora. Jestem wdzięczny żonie, że nasze córki wychowała tak, że pamiętają o siostrze - wyznał..

Mimo bolesnych doświadczeń, Sławomir Nitras podkreśla, że rodzina jest dla niego priorytetem. Chętnie dzieli się w mediach społecznościowych zdjęciami, które ukazują wspólne chwile z żoną i córkami, świadcząc o silnych więziach rodzinnych i wartościach, które ceni.

