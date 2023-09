Śliczna kandydatka KO do Sejmu. Zapytali o jej doświadczenie. Nie zawahała się z odpowiedzią

Córka Romana Giertycha sprzedaje swoje obrazy. Karolina robi to, by pomóc tacie

Aleksandra Krzeszewska, 25-letnia kandydatka KO do Sejmu

Aleksandra Krzeszewska jest 25-letnią kandydatką Koalicji Obywatelskiej do Sejmu w okręgu legnicko-jeleniogórskim, zajmuje ostatnie miejsce na liście. Młoda polityk zamieściła na X (dawniej Twitter) krótki wpis, w którym pochwaliła się rozwieszaniem plakatów wyborczych.

- Nie śpię! Jak mnie tu nie ma to znaczy, że wieszam i kleję. Do wyborów pozostało tylko 42 dni! - napisała Krzeszewska na Twitterze.

Krzeszewska zapytana o doświadczenie. Jest już radną miejską!

Szybko padło jednak pytanie skonsternowanego internauty, który zapytał polityk KO o jej doświadczenie, "czy chodzi do pracy" i jak dodał "bez jakiegokolwiek doświadczenia zawodowego do Sejmu to głupio".

- Mam 25 lat, więc nie mam 18 lat pracy, ale doświadczenie zdobywałam na stażu: w kancelarii prawno-gospodarczej, odbywałam też staż we wrocławskim sądzie i w europejskiej firmie zajmującej się ochroną środowiska. Współpracowałam z wieloma organizacjami pożytku publicznego, brałam udział w wielu wolontariatach. Aktualnie przygotowuję się do doktoratu i jestem radną Rady Miejskiej (ale to Pan z pewnością wie, bo nie raz czytałam Pana komentarze na mój temat na różnych portalach) - napisała Krzeszwewska - Uważam, że większą wiedzę do pracy w samorządzie czy sejmie posiadają osoby, które chociażby na studiach, uczyły się tworzyć i stosować prawo, niż premier po etnografii, czy absolwenci studium teatralnych - kontynuowała.

Nie śpię! Jak mnie tu nie ma to znaczy, że wieszam i kleję 🫡 Do wyborów pozostało tylko 42 dni! #Krzeszewska #Wybory2023 #POzwyciestwo pic.twitter.com/HRcM0hCq36— Aleksandra Krzeszewska 🇵🇱🇪🇺 (@krzeszewska_ale) September 2, 2023

