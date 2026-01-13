Sobkowiak-Czarnecka olśniła na Gali Mistrzów Sportu. Postawiła na mocny róż. Klasa!

W ostatnią sobotę, 10 stycznia, odbyła się Gala Mistrzów Sportu. Najlepszym sportowcem Polski 2025 roku została kajakarka górska Klaudia Zwolińska. Sukcesu i zwycięstwa pogratulował jej szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, który pamiętał także o innych sportowcach żołnierzach: - Jestem dumny ze sportowych osiągnięć naszych żołnierzy-sportowców! Podczas Gali Mistrzów Sportu w jubileuszowej, 100. edycji Plebiscytu „Przeglądu Sportowego” na Najlepszego Sportowca 2025 roku, pierwsze miejsce zajęła st. szer. spec. Klaudia Zwolińska! W pierwszej dziesiątce na miejscu 9 znalazła się także kpr. Aleksandra Mirosław - napisał na portalu x wicepremier, minister obrony narodowej.

Kolejne miejsca w plebiscycie „Przeglądu Sportowego” zajęli: Iga Świątek (tenis), Wilfredo Leon (siatkówka), Bartosz Zmarzlik (żużel), Robert Kubica (wyścigi samochodowe), Maria Żodzik (lekkoatletyka), Robert Lewandowski (piłka nożna), Matusz Ponitka (koszykówka), Aleksandra Mirosław (wspinaczka sportowa) oraz Mikołaj Marczyk (rajdy samochodowe).

Gala Mistrzów Sportu ściągnęła tłumy!

Uroczysta gala została zorganizowana Teatrze Wielkim w Warszawie i ściągnęła tłumy gwiazd sportu, mediów, ale i osoby ze świata polityki. Wśród osób, które pojawiły się na gali znalazła się również Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, czyli pełnomocnik rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy, która przez lata pracowała jako dziennikarka.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka olśniła! Swoją kreacją przyćmiła wszystkich

Sobkowiak-Czarnecka zachwyciła swoją stylizacją. Postawiła na wyjątkową kreację: piękną, długą, balową suknię w kolorze mocnego różu, fuksji. Uwagę zwracały rękawy sukni obszyte cekinami, co dodało kreacji wyjątkowo karnawałowego charakteru. Do sukni Sobkowiak-Czarnecka dobrała bardzo delikatną biżuterię i małą, elegancką torebeczkę. Wyglądała wprost olśniewająco!

Kto jeszcze ze świata polityki pojawił się na gali? Obecny był m.in. minister sportu Jakub Rutnicki z małżonką, a także wicepremier Krzysztof Gawkowski z żoną.