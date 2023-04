Spadniesz z krzesła, gdy dowiesz się, co Beata Szydło robiła w młodości. Aż trudno to sobie wyobrazić!

Psychiatra ujawnia, z czym przychodzą do niego księża. To temat tabu

Beata Szydło młodość - gdzie pracowała i co robiła?

Beata Szydło pierwszy raz została posłanką w 2005 roku. Zanim weszła do parlamentu, realizowała się w polityce samorządowej - cztery lata była radną, a siedem burmistrzem Brzeszcz. Wcześniej Beata Szydło - co niektórych może dziwić - pracowała w placówkach kulturalnych: w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, w Libiąskim Centrum Kultury i w ośrodku kultury w Brzeszczach, gdzie była dyrektorką. To jednak nic. Prawdziwym szokiem jest to, czym przyszła premier zajmowała się we wcześniejszej młodości, czyli w czasach szkolnych i studenckich. Okazuje się, że Beata Szydło odnosiła sukcesy w sporcie. Kto wie, czy gdyby nie polityka, nie oglądalibyśmy europosłanki PiS na igrzyskach olimpijskich albo kobiecych mistzrostwach świata w piłkę nożną.

Beata Szydło była kapitanem drużyny

Co ciekawe, Beata Szydło swojego męża Edwarda poznała właśnie dzięki futbolowi. - Zawsze byłam przywódcą grupy. Jak grałam z chłopakami w piłkę nożną, a grałam i nieźle mi szło, to zawsze byłam kapitanem drużyny. Żadna ściema, tak było do studiów. Mąż mnie tam poznał, kiedy graliśmy w piłkę na praktyce studenckiej - wspominała była premier w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Jak widać po małżeńskim stażu, sport okazał się doskonałym spoiwem. Beata Szydło (wówczas jeszcze Kusińska) wyszła za przystojnego Edwarda w 1987 roku, czyli małżeństwem są już od ponad 35 lat!

