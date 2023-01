Spiker zauważył Dudę na trybunach Zakopanem. Tak zażartował z prezydenta

Andrzej Duda nie kryje się ze swoimi sportowymi emocjami. Widać, że sukcesy rodzimych drużyn bardzo go cieszą, co można było zobaczyć chociażby podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze, gdzie z pełnym zaangażowaniem oglądał mecze z udziałem Polaków. Teraz prezydent kibicuje polskim skoczkom. W niedzielę 15 stycznia wiele osób oglądało występ między innymi Dawida Kubackiego. Na widowni był także Andrzej Duda. Zanim rozpoczęła się część właściwa, publiczność była zabawiana przez didżeja z grupy Crowd Supporters. Nie tylko dbał o muzykę, ale także zagrzewał do dopingowania i zabawy na widowni. Aby podgrzać nieco atmosferę, poprosił publiczność o podniesienie rąk, jednak nie wszyscy zareagowali. Wtedy didżej powiedział, żeby każdym kto chce tańszego paliwa, podniósł ręce do góry. Zauważył, ze po tym poleceniu także prezydent uniósł ręce. - Widzę, że pan prezydent też podniósł ręce. Prezydencie, czyli zgadza się pan na tańsze paliwo? – powiedział didżej, wywołując gromki śmiech. To jednak nie koniec. - Jeśli w poniedziałek zobaczycie tańsze paliwo, to pamiętajcie, kto wam to załatwił – dodał. Widać, ze atmosfera na trybunach była niezwykle wesoła!

