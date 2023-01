Spotkanie z piękną dziennikarką TVN za krocie! Ta aukcja WOŚP to strzał w dziesiątkę

Janusz Kowalski został muzykiem! To nagranie to hit internetu. "Materiał na memy"

Co roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy stara się uzbierać jak największą sumę pieniędzy, by pomóc w zakupu sprzętu medycznego potrzebnego w polskich szpitalach. Tym razem fundacja skupia się na walce z sepsą i jak zwykle może liczyć na pomoc ze strony znanych i lubianych osób. Do akcji chętnie dołączyli dziennikarze znani przede wszystkim widzom TVN. Do wylicytowania jest między innymi spotkanie z dziennikarzem TVN24 Radomirem Witem, zimowa kurta z logie TVN24 dziennikarki Arlety Zalewskiej czy spotkanie w studiu TVN24 z prowadzącym program „Tak jest” Andrzejem Mrozowskim. Największym zainteresowaniem cieszy się jednak spotkanie z piękną dziennikarką Joanną Kryńską. 11 stycznia za możliwość spotkania z prezenterką trzeba zapłacić prawie 20 tys. zł! Warto pamiętać, że do końca licytacji jest jeszcze sporo czasu więc ta kwota może jeszcze wzrosnąć. Jak widać, fani Joanny Kryńskiej bardzo poważnie podeszli do tej sprawy, a przy okazji pomogą w leczeniu chorych na sepsę.

