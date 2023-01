Pracownica TVN wspomniała Justynę Pochanke. Spore zaskoczenie

Magda Łucyan niedługo zostanie mamą mimo okropnej choroby, jaką jest endometrioza. Ostatnio gwiazda TVN otworzyła się na temat tej dolegliwości, opowiadając o swoich doświadczeniach z lekarzami zachęcając kobiety cierpiące na tę samą chorobę do nie poddawani się i szukania pomocy. To sprawiło, że jej profil na Instagramie zaczęło obserwować więcej osób. Aby dać się lepiej poznać, Magda Łucyan zdecydowała się zorganizować sesję pytań i odpowiedzi na InstaStories. Jedna z osób zapytała, kto ją inspiruje w pracy dziennikarskiej. Odpowiedź może zaskoczyć! Obok słynnej Oriany Fallaci wymieniła… Swoje redakcyjne koleżanki: prowadzącą „Fakty” Anitę Werner orz Katarzynę Kolendę-Zaleską, która często przygotowuje materiały prosto z Sejmu. To jednak nie wszystko! Wspomniała także o Justynie Pochanke, która niegdyś poradziła Fakty” TVN. Od lat jednak ta nie udziela się w mediach i wydaje się, że na razie zrezygnowała z kariery dziennikarki. Mimo wszystko to na pewno bardzo miłe wyróżnienie i spore zaskoczenie dla samej zainteresowanej, jak i jej fanów! Magda Łucyan musi dobrze pamiętać, jak się pracowało z Justyną Pochanke, która do tej pory pozostaje dla niej wzorem.

Sonda Oglądasz "Fakty" TVN? Tak Nie