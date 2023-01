Dziennikarka TVN24 Magda Łucyan cierpiała na straszną chorobę. Mówi wprost, że przeszła męki!

Dziennikarka TVN zmagała się z endometriozą

O tym, że Magda Łucyan zmagała się z endometriozą wszyscy dowiedzieli się z wpisu dziennikarki na Instagramie, który pojawił się pod koniec zeszłego roku. Łucyan, która obecnie jest w ciąży i spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Dziennikarka w szczerych słowach wyznała, że od lat cierpiała na tę kobiecą chorobę, a wiele lat minęło, zanim lekarze postawili właściwą diagnozę. - Ja na swoją czekałam kilkanaście lat. Dziesiątki lekarzy, lata bólu, ciągłych anemii i utrat przytomności niestety nikogo nie naprowadziły na właściwe rozpoznanie. O tym, że mam endometriozę - dowiedziałam się miesiąc przed ślubem. Niestety właściwa diagnoza nie ułatwiła przyszłej drogi. Przeciwnie - było tylko gorzej - napisała dziennikarka TVN. I kolejno opisała, jak walka z chorobą wyglądała w jej przypadku. Endometrioza jest też jedną z przyczyn niepłodności u kobiet. W przypadku Łucyan udało się spełnić marzenie o macierzyństwie. Magda Łucyan przyznała też, że do tej pory raczej unikała dzielenia się z innymi tak osobistymi spawami, ale zrobiła wyjątek. I jeśli pomoże innym kobietom, to jest to dla niej ważne.

Ostatnio Łucyan gościła w "Dzień Dobry TVN". W studiu opowiedziała o swojej historii z endometriozą, ale nie tylko. Ponieważ w 2021 roku Magda Łucyan wraz z Katarzyną Górniak zrealizowały reportaż "Taka twoja uroda" poruszający temat tej choroby. Przeprowadziły wiele rozmów z kobietami, zebrały masę historii. Jak to wyglądało u samej Łucyan? - Ja musiałam przejść przez całą listę błędów w procesie leczenia. Zostałam skierowana na pierwszą operację, która nie powinna była mieć miejsca, ona zajęła się oczywistością, całą resztę pięknie zaszyła w środku [...] Wtedy zaczęła się prawdziwa męka dla mnie, musiałam zmierzyć się z tym, że to nie koniec mojej drogi a początek, dotrzeć do tego, co zrobić, by iść w dobrym kierunku - opisała dziennikarka TVN.

Magda Łucyan z TVN jest związana od 2012 roku. Głównie, jako reporterka, zajmuje się tematyką polityczną i społeczną. Ma na koncie książki poświęcone historii oraz cykl reportaży na ten temat. Prowadzi w TVN24 także program „Rozmowy o końcu świata” o tematyce ekologicznej.

