Szef polskich biskupów nie wytrzymał! Napisał list do papieża. Potworne oskarżenia

Papież i włoscy biskupi bronią Jana Pawła II

Papież Franciszek i włoscy biskupi stanowczo zareagowali na słowa Pietro Orlandiego, brata poszukiwanej od 40 lat Emanueli Orlandi. Mężczyzna odtworzył w telewizji nagranie, z którego miało wynikać, że ponad 40 lat temu do Watykanu przywożono dziewczęta w celu molestowania. - Mówią mi, że Wojtyła wychodził wieczorami z dwoma polskimi prałatami i na pewno nie po to, by błogosławić domy - wypalił Orlandi, co oburzyło rzesze duchownych i świeckich. - Będąc pewny, że wyrażam odczucia wiernych całego świata, kieruję wdzięczną myśl do pamięci św. Jana Pawła II, który w tych dniach stał się celem obraźliwych i bezpodstawnych domysłów - powiedział Franciszek. Tak potężne wsparcie z Włoch i Watykanu nie mogło ujść uwadze naszych biskupów. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zdecydował się nawet napisać specjalny list do papieża Franiczka. Nie zabrakło w nim mocnych słów i potwornych oskarżeń pod adresem niesprecyzowanych do końca sił atakujących Jana Pawła II.

Abp Stanisław Gądecki pisze do papieża Franciszka ws. Jana Pawła II

Szef polskich biskupów na wstępie podziękował papieżowi Franciszkowi. - W imieniu wiernych i pasterzy Kościoła, który jest w Polsce, pragnę bardzo serdecznie podziękować Ojcu Świętemu za pełne miłości i wrażliwości słowa o św. Janie Pawle II, wypowiedziane podczas niedzielnej modlitwy Regina Coeli, w kontekście medialnych insynuacji, dotykających osobę naszego ukochanego i wielkiego rodaka. Dalej Stanisław Gądecki uderza z grubej rury. - Kościół w Polsce jest głęboko zasmucony skalą manipulacji jednej z włoskich stacji telewizyjnych oraz całkowitym brakiem profesjonalizmu dziennikarskiego autorów programu, którzy w oparciu o plotki publicznie i w haniebny sposób zaatakowali postać św. Jana Pawła II - podkreślił hierarcha. - Działania te wpisują się w szerszy projekt zdyskredytowania papieża Wojtyły i stanowią kolejną próbę zamachu na jego życie. Tym razem próbuje mu się zadać śmierć moralną. Podobne zabiegi czynią zresztą niektóre środowiska w Polsce - dodał szef polskich biskupów.

W naszej galerii prezentujemy, jak mieszka w Krakowie kard. Stanisław Dziwisz. Niżej znajduje się quiz o legendarnych polskich biskupach

QUIZ. Biskupi z czasów PRL. Wojtyła, Wyszyński, Glemp. Zapomniane fakty Pytanie 1 z 15 Który z hierarchów został prymasem w 1948 roku? Józef Glemp Stefan Wyszyński Adam Sapieha Dalej