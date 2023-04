Włosi nagle wydali oświadczenie ws. Jana Pawła II! Potężne uderzenie

Okropne słowa o Janie Pawle II: "Mówią mi, że Wojtyła"

Franciszek po ukazaniu się książki "Maxima culpa. Jan Paweł II wiedział" Ekke Overbeeka i reportażu "Franciszkańska 3" Marcina Gutowskiego dość powściągliwie wypowiadał się o polskim papieżu. Ostatnio jednak zajął zdecydowane stanowisko ws. Jana Pawła II. Było ono reakcją na słowa Pietro Orlandiego, brata poszukiwanej od 40 lat Emanueli Orlandi. Z nagrania, które mężczyzna odtworzył w telewizji, miało wynikać, że ponad 40 lat temu do Watykanu przywożono dziewczęta w celu molestowania . - Mówią mi, że Wojtyła wychodził wieczorami z dwoma polskimi prałatami i na pewno nie po to, by błogosławić domy - wypalił Orlandi, co oburzyło rzesze duchownych i świeckich na całym świecie.

Franciszek i włoscy biskupi bronią Jana Pawła II. "Obraźliwe i bezpodstawne"

Franciszek po tych insynuacjach nie mógł milczeć. - Będąc pewny, że wyrażam odczucia wiernych całego świata, kieruję wdzięczną myśl do pamięci św. Jana Pawła II, który w tych dniach stał się celem obraźliwych i bezpodstawnych domysłów - powiedział papież po odmówieniu wielkanocnej modlitwy Regina Caeli. Słowa urzędującego ojca świętego najwyraźniej zmotywowały włoskich biskupów, którzy wydali specjalne oświadczenie ws. Jana Pawła II. - W imieniu wszystkich biskupów Italii episkopat przyłącza się do wdzięcznej myśli o pamięci św. Jana Pawła II, który w tych dniach stał się celem obraźliwych i bezpodstawnych domysłów - czytamy w komunikacie. Do aktywności Orlandiego odniósł się także dyrektor programowy watykańskich mediów Andrea Tornielli. - Uderzyło mnie, że ta rzekoma wiadomość, to nagranie, te pogłoski, słowa brata nie odbiły się echem na przykład w całym świecie anglosaskim, o którym z pewnością nie można powiedzieć, że ma pozytywny stosunek wobec Stolicy Apostolskiej i Kościoła. To oczywiście skłania do dalszych refleksji, bo nie wystarczy, że ktoś coś powie, jeśli nie ma to żadnych dowodów. Jest to poważna odpowiedzialność, bo mamy do czynienia ze zniesławieniem, z oszczerstwem. Nad tym trzeba się zastanowić. Trzeba być ostrożnym - podkreślił.

