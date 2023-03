Straszna choroba żony Leszka Millera. "Czułem na sobie spojrzenie śmierci"

Monika Olejnik robi przed kamerą dziwne miny i wystawia język. O co chodzi?

Leszek Miller na ślubnym kobiercu stanął 9 kwietnia 1969 roku. Małżeństwo Millerów cztery lata temu obchodziło 50-lecie ślubu. Poznali się na potańcówce. - Klasa mojej żony organizowała wieczorek taneczny. Zostałem zaproszony wraz ze swoim bratem ciotecznym, mieliśmy magnetofon marki "Melodia" Ważył ze 20 kg! Ja miałem pod pachą najnowszą płytę Beatlesów. Od razu zobaczyłem taką dziewczynę, co siedziała na wprost mnie ze swoimi koleżkami - wspominał na łamach "Super Expressu" Leszek Miller. W 2018 roku w rodzinie byłego premiera wydarzyła się straszna tragedia - zmarł jego jedyny syn. W pierwszym wywiadzie po rodzinnym dramacie były szef rządu zdradził, jak dowiedział się o śmierci syna. - Zadzwonił do nas brat mojej żony i powiedział, że dzwoniła partnerka Leszka ze straszną wiadomością. W tym momencie ziemia osunęła mi się spod nóg - mówił nam Leszek Miller. Mało kto wie, że 10 lat wcześniej niewiele brakowało, by ze światem pożegnała się Aleksandra Miller.

Żona Leszka Millera usłyszała wyrok

Żona byłego szefa SLD przy okazji zwykłych kompleksowych badań dowiedziała się, że ma nowotwór. - No i wyrok: rak brodawki Vatera, który pchał się mocno do trzustki. Potrzebna była operacja. Przeraziłam się. Mąż był przy mnie przez cały czas. Na szczęście operacja się powiodła - wspominała Aleksandra Miller w książce "Twardy romantyk". W tym czasie Leszek Miller drżał o życie małżonki. - Ola przeszła bardzo ciężką operację. Kiedy moja żona leżała nieprzytomna na stole operacyjnym, czułem na sobie spojrzenie śmierci. Jej lodowaty chłód. (...) Ola ledwo przeżyła, udało się wtedy uciec przeznaczeniu - mówił poruszony były premier.

