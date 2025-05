Sukces TVP! Wybór nowego papieża przyciągnął miliony przed ekrany! Znamy dane

W momencie, gdy nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się wyczekiwany biały dym, który zwiastował wybór nowego papieża Telewizja Polska zareagowała błyskawicznie, oferując widzom na żywo szczegółową relację z tego historycznego wydarzenia.

Specjalne wydanie programu informacyjnego "19.30", które wyjątkowo wystartowało wcześniej, czyli o godzinie 19:00, przyciągnęło przed telewizory prawdziwe tłumy! Aż 2,68 miliona osób śledziło transmisję programu w TVP1, TVP Info oraz TVP Polonia. To dało stacji imponujący, bo aż 21,9% udział w rynku w tym czasie! Co to oznacza? Nic innego, jak to, że "19.30" okazała się najchętniej oglądaną pozycją dnia, zostawiając daleko w tyle konkurencyjne "Fakty" – różnica wyniosła aż milion widzów!

Nie tylko "19.30" święciło triumfy! Równie wielkim zainteresowaniem cieszyła się specjalna, równoległa relacja "Nowy papież został wybrany", nadawana od godziny 18:00 w TVP1, TVP Info i TVP Polonia. Ten program zgromadził przed ekranami 2 miliony widzów, co przełożyło się na 20,3% udziału w rynku. TVP Info tego dnia mogło pochwalić się wysokim udziałem, sięgającym 3,8%!

