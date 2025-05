Msza inauguracyjna papieża Leona XIV. Znamy datę

Papież zwrócił się do kardynałów

W czasie mszy w kaplicy konklawe nowy papież pochodzący z USA zwrócił się po angielsku do kardynałów: "Wezwaliście mnie, bym niósł ten krzyż i bym był błogosławiony przez tę misję. I wiem, że mogę liczyć na każdego z was, że będziecie ze mną podążać dalej jako Kościół, jako wspólnota przyjaciół Jezusa, jako wierzący, by głosić Dobrą Nowinę, by głosić Ewangelię". Następnie Leon XIV odczytał po włosku homilię. Powiedział kardynałom: "Bóg, powołując mnie poprzez wasz głos na następcę pierwszego z apostołów, powierza mi ten skarb, abym z jego pomocą był jego wiernym szafarzem na rzecz całego mistycznego ciała Kościoła; tak aby Kościół był coraz bardziej miastem położonym na górze, arką zbawienia płynącą po falach historii, latarnią morską, która oświetla noce świata". "I to nie tyle dzięki wspaniałości jego struktur lub wielkości jego budowli – takich jak zabytki, w których się znajdujemy – lecz dzięki świętości jego członków, tego ludu Bogu na własność przeznaczonego, aby ogłaszał chwalebne dzieła Tego, który ich wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła” - dodał papież.

Jak podkreślił, "również dzisiaj nie brakuje kontekstów, w których wiara chrześcijańska jest uważana za coś absurdalnego, przeznaczonego dla osób słabych i mało inteligentnych; kontekstów, w których przedkłada się nad nią inne zabezpieczenia, takie jak technologia, pieniądze, sukces, władza, przyjemności". Leon XIV zaznaczył, że są to środowiska, w których nie jest łatwo głosić Ewangelię, a "człowiek wierzący jest wyśmiewany, prześladowany, pogardzany lub co najwyżej tolerowany i traktowany z litością". "A jednak właśnie dlatego są to miejsca, w których misja jest pilna, ponieważ brak wiary często pociąga za sobą dramaty, takie jak utrata sensu życia, zapomnienie o miłosierdziu, naruszanie godności osoby ludzkiej w jej najbardziej dramatycznych formach, kryzys rodziny i wiele innych ran, przez które cierpi nasze społeczeństwo, i to niemało" - zaznaczył nowy papież w swojej pierwszej homilii. Jak ocenił, obecnie nie brakuje sytuacji, w których Jezus, "choć ceniony jako człowiek, jest sprowadzany jedynie do roli charyzmatycznego lidera lub superczłowieka, i to nie tylko wśród niewierzących, ale także wśród wielu ochrzczonych, którzy w ten sposób kończą, żyjąc – na tym poziomie – w faktycznym ateizmie".

Leon XIV, który jest augustianinem i przez lata był misjonarzem, wskazał, zwracając się do kardynałów: "To jest świat, który został nam powierzony, w którym, jak wielokrotnie nauczał nas papież Franciszek, jesteśmy wezwani do świadczenia radosnej wiary w Jezusa Zbawiciela". Przedstawił też obraz świata, który "uważa Jezusa za osobę całkowicie pozbawioną znaczenia, co najwyżej za ciekawą postać, która może wywoływać zdziwienie swoim niezwykłym sposobem mówienia i postępowania". "I tak kiedy jego obecność stanie się uciążliwa dla wymagań uczciwości i moralności, które on stawia, ten świat nie zawaha się odrzucić go i wyeliminować" - powiedział. Papież mówił o potrzebie "codziennej drogi nawrócenia". "Mówię to przede wszystkim do siebie jako następcy Piotra, kiedy rozpoczynam misję Biskupa Kościoła, który jest w Rzymie, powołanego do przewodzenia w miłości Kościołowi powszechnemu" - zaznaczył.

Położył nacisk na - jak wyjaśnił - nieodzowne zobowiązanie każdego, kto pełni w Kościele posługę władzy: "Zniknąć, aby pozostał Chrystus, stać się się małym, aby on był poznany i uwielbiony, poświęcić się do końca, aby nikomu nie zabrakło możliwości poznania go i kochania". Leon XIV zakończył homilię słowami: "Niech Bóg obdarza mnie tą łaską dzisiaj i zawsze, z pomocą najczulszego wstawiennictwa Maryi, Matki Kościoła".

Inauguracja pontyfikatu papieża Leona XIV

Prefektura Domu Papieskiego ogłosiła, że w niedzielę 18 maja, o godz. 10 na placu Świętego Piotra rozpocznie się msza inaugurująca pontyfikat Leona XIV. Udział w niej wezmą głowy państw i oficjalne delegacje ze świata. Władze Rzymu podały prognozy, według których w inauguracji pontyfikatu udział weźmie około 250 tys. osób.

W sobotę 10 maja papież spotka się z kardynałami, a w niedzielę w południe odmówi modlitwę Regina Coeli z balkonu bazyliki Świętego Piotra, na którym w czwartek pojawił się po raz pierwszy po wyborze. W poniedziałek, 12 maja, o godz. 10 w Auli Pawła VI papież spotka się na tradycyjnej audiencji z wysłannikami mediów z całego świata. Na piątek, 16 maja, zapowiedziano spotkanie papieża z korpusem dyplomatycznym akredytowanym w Stolicy Apostolskiej. 20 maja odbędzie się uroczystość objęcia przez biskupa Rzymu bazyliki Świętego Pawła za Murami. Pierwszą audiencję generalną nowego papieża zaplanowano na 21 maja. Na 24 maja zapowiedziano spotkania Leona XIV z Kurią Rzymską i pracownikami Watykanu.

kard. Robert Prevost nowym papieżem, przyjął imię Leon XIV Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.