Papież Leon XIV odprawia pierwszą mszę! "Bóg powierza mi skarb"

Papież Leon XIV odprawia swoją pierwszą mszę jako głowa Kościoła. Jakie są dalsze plany kardynała Roberta Prevosta?

Zaczęła się msza odprawiana przez nowego papieża! W piątek, 9 maja o godzinie 11 kardynał Robert Prevost (70 l.) odprawia swoje pierwsze uroczyste nabożeństwo jako papież Leon XIV. Liturgia jest sprawowana w Kaplicy Sykstyńskiej, tam, gdzie miało miejsce konklawe. Udział w nabożeństwie biorą kardynałowie, którzy wybrali amerykańskiego purpurata na nową głowę Kościoła.

Nabożeństwo jest prowadzone w wielu językach, a czytanie z Pierwszego Listu św. Piotra odbywa się po hiszpańsku, języku Peru, w którym kardynał Robert Prevost przez wiele lat pełnił posługę.

Pierwsze czytanie mszy pochodzi z Księgi Objawienia, rozdział 21, wersety od 9 do 14. Fragment opisuje wizję Nowego Jeruzalem, miasta jak „najrzadszy klejnot, jak jaspis, czysty jak kryształ”.

"Bóg, powołując mnie poprzez wasz głos na następcę pierwszego z apostołów, powierza mi ten skarb, abym z jego pomocą był jego wiernym szafarzem na rzecz całego mistycznego ciała Kościoła; tak, aby Kościół był coraz bardziej miastem położonym na górze, arką zbawienia płynącą po falach historii, latarnią morską, która oświetla noce świata" - powiedział Leon XIV. "I to nie tyle dzięki wspaniałości jego struktur lub wielkości jego budowli – takich jak zabytki, w których się znajdujemy – lecz dzięki świętości jego członków, tego ludu Bogu na własność przeznaczonego, aby ogłaszał chwalebne dzieła Tego, który ich wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła”.

To nie koniec podniosłych zdarzeń w Watykanie, bo o godzinie 12 Leon XIV będzie przewodniczyć modlitwie Regina Coeli z centralnej loggii Bazyliki Watykańskiej. Poinformowano już o kolejnym zaplanowanym wydarzeniu z udziałem nowego papieża. W poniedziałek, 12 maja o godzinie 10 papież weźmie zaś udział w audiencji z udziałem dziennikarzy i będzie odpowiadał na ich pytania.

Leon XIV: "Bóg nas kocha. Bóg kocha wszystkich. Zło nie zwycięży"

Kardynał Robert Prevost ze Stanów Zjednoczonych został ogłoszony 267. papieżem wczoraj, 8 maja po godzinie 19. Przyjął imię Leon XIV. To pierwszy amerykański papież w dziejach. Oto pierwsze słowa, które wypowiedział do wiernych: "Pokój niech będzie z wami wszystkimi. Najdrożsi bracia i siostry, to pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego, który oddał życie za nasze grzechy. Chciałbym, żeby to pozdrowienie pokoju weszło do waszych serc, dotarło do waszych rodzin i całej ziemi. Pokój niech będzie z wami. Ten pokój jest trwały, bo pochodzi od Boga. (...) Dalej mamy w uszach słaby głos papieża Franciszka, który błogosławił Rzymowi. Dawał swoje błogosławieństwo światu tego wielkanocnego poranka. Pozwólcie, że je powtórzę" - mówił nowy papież. "Dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi. Chce podziękować współbraciom kardynałom. Chcę iść razem z wami, pracować razem, mężczyźni i kobiety. Jestem synem świętego Augustyna, który powiedział: z wami jestem chrześcijaninem. (...) Razem możemy iść w kierunku ojczyzny, którą nam przygotował Bóg. Musimy szukać wspólnie tego, jak być kościołem misyjnym, otwartym, jak ten plac. Chcemy być kościołem synodalnym, który zawsze szuka pokoju, zawsze jest blisko, zwłaszcza tych, którzy cierpią" - powiedział Leon XIV.

