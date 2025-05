Putin zabrał głos. Mówił o nowym papieżu Leonie XIV

Władimir Putin pogratulował wyboru nowemu papieżowi. Napisał, że liczy na "dialog i współpracę" z Leonem XIV

Z całego świata płyną gratulacje dla nowego papieża. Jak wiemy od wczorajszego (8 maja) dnia, został nim amerykański kardynał Robert Prevost (70 l.), od teraz Leon XIV. Głos zabrał również Władimir Putin. Jak zareagował na wybór Amerykanina? "Wasza Świątobliwość, proszę przyjąć moje szczere gratulacje z okazji wyboru na papieża. Jestem przekonany, że konstruktywny dialog i współpraca nawiązana między Rosją a Watykanem będą nadal rozwijać się w oparciu o wartości chrześcijańskie, które nas łączą" – brzmi oficjalny komunikat opublikowany na stronie internetowej Kremla. Putin dodał, że życzy nowemu papieżowi powodzenia, zdrowia i pomyślności. Sam jest wyznawcą prawosławia, nie katolicyzmu.

Donald Trump też pogratulował Leonowi XIV. "Jakie to ekscytujące i jaki wielki zaszczyt dla naszego kraju"

Leonowi XIV pogratulował też oczywiście jego rodak, Donald Trump. "Gratulacje dla kardynała Roberta Francisa Prevosta, który właśnie został mianowany papieżem. To wielki zaszczyt zdać sobie sprawę z tego, że jest on pierwszym amerykańskim papieżem. Jakie to ekscytujące i jaki wielki zaszczyt dla naszego kraju. Nie mogę doczekać się spotkania z papieżem Leonem XIV. To będzie bardzo znaczący moment!" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Russian President Vladimir Putin congratulated Pope Leo XIV on his election pic.twitter.com/7YG86TT21c— Sprinter Observer (@SprinterObserve) May 8, 2025

