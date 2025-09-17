"Super Express" w czołówce najbardziej angażujących mediów na YouTubie!

Chwalimy się. "Super Express" na podium

Z wielką przyjemnością przekazujemy, że "Super Express" znalazł się na 2. miejscu w rankingu najbardziej angażujących kanałów mediów na YouTubie. Kanał "Super Expressu" osiągnął wynik 39,4 mln wyświetleń, ustępując jedynie Kanałowi Zero (44,9 mln). Trzecie miejsce zajęła TV Republika z wynikiem 33,6 mln.

Sukces "Super Expressu". Najwyżej wśród tradycyjnych wydawców!

Tym samym "Super Express" został najwyżej sklasyfikowanym kanałem wśród tradycyjnych wydawców i nadawców medialnych, wyprzedzając m.in. Polsat, Wirtualną Polskę, TVP Sport, TVN i Polsat News. W jesiennej ramówce wideo "Super Express" przygotował aż 14 formatów wideo, tygodniowo emituje 24 premierowych odcinków. Wśród najpopularniejszych pozycji są "Express Biedrzyckiej", "Dudek o polityce", "Debata Super Expressu. STARCIE", "Nocna Zmiana", "Alfabet Millera", "Poranny Ring", "Risercz", "Rozjazd" i "Pokój Zbrodni".

Ranking przygotował Instytut Monitorowania Mediów. Zestawienie obejmuje okres od 1 do 14 września 2025 roku i powstało na podstawie łącznej liczby wyświetleń.