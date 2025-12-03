Suski zaskakuje w Sejmie. Pokazał swoje obrazy, karykatury i freski

Dlaczego Suski czekał ponad dwie dekady, by pokazać prace?

Co maluje poza końmi i rodziną i kogo karykaturuje?

Dlaczego w czasach PRL obraz był dla niego „dodatkowym dochodem”?

Freski, metaloplastyka, akwarele. Polityk zdradza, co maluje „na suficie”

„Nie tylko polityką się zajmuję”

Poseł PiS pokazuje wystawę w Sejmie, od dziś do piątku. Na ścianach korytarza wiszą prace, których nie widać w telewizji, konie, akwarele z rodziną, metalowe konstrukcje, portrety znajomych, a także karykatury polityków.

Wiadomo, kim jest córka Czarzastego. Robi rzeczy, o których nie mówił sam marszałek

— Zdecydowałem się po 24 latach bycia w Sejmie pokazać, że nie tylko polityką się zajmuję. Mam jeszcze pasję — powiedział Suski w rozmowie z Radiem Eska.— To portrety moich znajomych, mojej rodziny, są też karykatury. Widzimy tu Donalda Tuska, „Słońce Peru”, albo jak prowadzi na smyczy prezydenta Warszawy do prezydentury — wylicza.

Wystawa nosi tytuł „Konie i nie tylko” nieprzypadkowo.

— Kocham konie. Są piękne, mądre, to polska tradycja. Koń jest wiecznie żywy.

„To tylko część. Reszta nie zmieściłaby się w Sejmie”

Nie wszystko przywiózł. Część dużych płócien została w domu.

— Nie chciało mi się zdejmować tych, które wiszą wysoko na ścianie. A fresków nie przywiozę, bo ścian nie oderwę — żartuje.

Według Suskiego, akwarele są jego „bronią poselską”:

— Głównie akwarele, bo to się szybko robi. Posłowie nie mają dużo czasu, trzeba pracować szybko nad tym, co się maluje.

