Syn pokazał bardzo prywatne zdjęcie Danuty Wałęsy! Nietypowa stylizacja

Danuta Wałęsa zdecydowanie stroni od obecności w sieci. Tymczasem jej mąż, był prezydent Lech Wałęsa, bardzo chętnie dzieli się swoimi poczynaniami z internautami. Regularnie pokazuje zdjęcia z uzdrowisk czy spotkań z fanami, dzieli się także swoimi przemyśleniami dotyczącymi najważniejszych wydarzeń w Polsce czy na świecie. Polski noblista pozostaje w stałym kontakcie z użytkownikami sieci!

Jego małżonka z kolei nie używa mediów społecznościowych, nie pokazuje się także w postach na profilach Lecha Wałęsy, przez co wiele osób od dawna nie miało okazji jej zobaczyć ani dowiedzieć się, co słychać u byłej pierwszej damy.

Syn byłej pary prezydenckiej, poseł Jarosław Wałęsa, postanowił uchylić rąbka tajemnicy i na swoim profilu na Facebooku opublikował bardzo prywatne zdjęcie prosto z ogródka! Widać na nim właśnie Danutę Wałęsę z wnukami, która zajada czereśnie prosto z drzewa. W tle widać więcej owocowych drzewek oraz piękną pogodę.

- U Babci czereśnie są najlepsze! - napisał polityk.

W komentarzach można znaleźć wiele słów poparcia: "O tak! U Babci wszystko smakuję najlepiej!"; "U babci wszystko jest najlepsze, nawet chleb z cukrem jest smaczniejszy niż w domu"; "Najlepsze prosto z drzewa i jeszcze z Babci ogrodu"; "Oczywiście u babci są najlepsze czereśnie i wszystkie inne owoce" - czytamy.

Nietypowa stylizacja Danuty Wałęsy

Uwagę zwraca nietypowa stylizacja żony Lecha Wałęsy. Zazwyczaj mogliśmy ją oglądać w bardziej oficjalnych strojach: eleganckich marynarkach, koszulach czy spódnicach. Na fotografii zaś jest w "domowym stroju": luźna czerwona koszulka, wzorzyste rybaczki, skarpetki i klapki to zdecydowanie coś, w czym każdy Polak mógłby wybrać na wypad do przydomowego sadu. Do tego była pierwsza dama miała okulary z przyciemnianymi szkłami.

