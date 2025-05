Niespodziewane spotkanie w Londynie. Radosław Sikorski spotkał się z dawną miłością. Mamy zdjęcia!

Syn Karola Nawrockiego chciał wejść do wielkiej polityki. 21-letni Daniel to dziennikarz

Radosław Sikorski to jeden z bardziej znanych polskich polityków, który sprawował różne ważne funkcje. Wystarczy wspomnieć, że Sikorski był marszałkiem Sejmu, a także ministrem obrony narodowe, obecnie jest ministrem spraw zagranicznych.

Jednak zanim zaczął swoją przygodę z polityką działał jako dziennikarz, a dokładnie korespondentem wojennym. W latach 1986–1989 był reporterem wojennym w Afganistanie i Angoli. Sporo czasu spędził też w Wielkiego Brytanii, ponieważ studiował na Uniwersytecie w Oxfordzie, gdzie studiował studiował politologię, filozofię i ekonomię.

To właśnie wówczas na jednym z przyjęć poznał Olivię Williams, która zagrała królową Camilę w 5. sezonie "The Crown". Aktorka opowiadała w jednym z wywiadów, jak poznała Sikorskiego. Była wówczas młodziutka, a o kilka lat starszy Radosław, zrobił na niej piorunujące wrażenie:

- Byłam naprawdę młoda, (...) jeszcze w szkole. Radek był moją pierwszą, wielką miłością. Zdecydowanie. Wtedy myślałam: "Nie chcę niczego więcej, tylko być z tobą wszędzie, gdziekolwiek byś nie pożeglował, gdzie byś się nie udał" - wspominała po latach. Ogromne wrażenie zrobiły na niej maniery Sikorskiego: - Do tamtego momentu nigdy nie spotkałam mężczyzny, który witając się z kobietą, strzelał obcasami i szarmancko skłaniał głowę - opowiadała.

Młodzi byli parą przez cztery lata, jednak w końcu nadszedł czas rozstania. Williams tak o tym mówiła:

Nadeszło to niezwykłe lato 1989 r. Miałam 21 lat, dopiero co zaczynałam intensywne zajęcia w szkole aktorskiej. Radka port był tutaj. Musiał wrócić do Polski. Pamiętam Radka, jak siedział, trzymając moje buty do stepowania. On chciał zbawiać Polskę, a ja uczyłam się tańczyć. Ja wybrałam buty do stepowania, on białego rumaka. Każde z nas poszło swoją drogą - relacjonowała dawne czasy.

Kiedyś Radosław Sikorski w jednym z wywiadów wspominał dawną miłość. W 2007 roku mówił o niej: - Z Olivią byliśmy cztery lata. Potem ona zrobiła karierę w Hollywood. Grała u boku Costnera, Bruce'a Willisa i Micka Jaggera. Jest świetną aktorką. U nas chyba najbardziej zauważona w "Szóstym zmyśle".

Sikorski spotkał się ze swoją dawną ukochaną Olivię Williams

Teraz oboje, czyli Sikorski i Williams mieli okazję do spotkania! Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski udał się do Londynu, gdzie odbyło się spotkanie unijnej „Wielkiej Piątki”, czyli Francji, Niemiec, Włoch, Polski i Hiszpanii, a także Wielkiej Brytanii i UE oraz na konsultacje ws. pokoju na Ukrainie z udziałem USA. - To Rosja musi podjąć decyzję, czy wypełnia treścią swoje deklaracje o tym, że chce pokoju i wobec tego zgadza się na 30-dniowe zawieszenie broni, czy jednak było to kolejne kłamstwo i wtedy nie możemy mieć najmniejszych wątpliwości co do tego, kto chce pokoju, a kto chce kontynuować wojnę" - powiedział po rozmowach minister Radosław Sikorski.

Przy okazji wizyty w Londynie, polityk spotkał się na kawę ze swoją byłą dziewczyną z młodzieńczych lat, aktorką Olivią Williams. Polski minister i aktorka pozostają w dobrych relacjach. Mamy zdjęcia ze tego spotkania! Zobaczysz je w galerii zdjęć niżej.

