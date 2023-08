Szczepan Twardoch ostro o Lewicy. W tle start pisarza z ruchu LGBT

Tusk pokazał, co jego żona wyniosła do piwnicy. Aż nas ścisnęło w dołku. W wielu domach to leżałoby na widoku

Twardoch o starcie Dehnela w wyborach

Jacek Dehnel, jeden z najbardziej znanych polskich pisarzy ujawnił, że będzie kandydował do Sejmu w nadchodzących wyborach do Sejmu. Pisarz wystartuje z ostatniego miejsca z listy Lewicy. Szczepan Twardoch uznał, że jest to dość zabawne. W obszernym wpisie na Twitterze napisał- „ Do środowiska Wiosny, które go na to niebiorące miejsce wsadziło Dehnel pasuje przecież znakomicie, razem z tymi kodziarskimi aktywistami i całą resztą.

Oberwało się politykom Lewicy

- „ Chcę wierzyć, że w Razem hrabia Jacek ze swoim wielokrotnie manifestowanym obrzydzeniem do zwykłego człowieka "z twarzy niepodobnego do nikogo" raczej by się nie odnalazł, bo z Razem startować będą do sejmu poważni ludzie, których szanuję, jak Maciej Konieczny, Daria Gosek – Popiołek, Magdalena Biejat czy Adrian Zandberg” – pisze Twardoch. Ale jak zaznacza - głos oddany tych polityków będzie też w części oddany na polityków Lewicy, których działalności publicznej pisarz nie szanuje, jak p. Rozenek, p. Biedroń, p. Scheuring-Wielgus czy p. Kopiec, oraz na performance hrabiego Jacka. - „ale taka jest demokracja „– napisał Twardoch.

Twardoch – ja nigdzie nie kandyduję

Pisarz dodał też, że sam nigdzie nie kandyduje - „Jedyne kandydowanie jakie mnie interesuje to do parlamentu autonomicznego Górnego Śląska” – dodał. - Nie sądzę jednak bym takich czasów miał dożyć, bo mamy tutaj organicznej roboty narodotwórczej na dwa przynajmniej pokolenia i tej robocie w zakresie mojej działalności obywatelskiej zamierzam poświęcić resztę życia”.

Zapytującym odpowiadam: tak, słyszałem, że Dehnel będzie kandydował z list Lewicy. Nie uważam, że to skandal, co najwyżej jest to dość zabawne. Do środowiska Wiosny, które go na to niebiorące miejsce wsadziło Dehnel pasuje przecież znakomicie, razem z tymi kodziarskimi…— Szczepan Twardoch (@sz_twardoch) August 11, 2023

Sonda Czy Zjednoczona Prawica wygra najbliższe wybory? TAK NIE Wszystko mi jedno