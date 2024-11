Szczere wyznanie Anny Komorowskiej. Chodzi o jej dzieci

- Myślę, że jestem mamą wymagającą. Chyba to jest pierwsza cecha, która mi przychodzi do głowy. Mogłabym być bardziej ciepłą - oceniła. - Może nawet męcząco wymagającą, bo do mnie należało przypominanie o różnych rzeczach, co jest formą nękania. Czasami jak dzieci wspominają dzieciństwo to wydaje się, że to strasznie traumatyczne było dzieciństwo, ale to w żartach - dodała.