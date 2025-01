Szlachetny gest Anity Werner. Wspiera WOŚP! Licytuj wyjątkową książkę z autografami

Książka, która inspiruje i pomaga

„Nadzieja FC” to książka o pasji, sporcie i wartościach, które łączą ludzi na całym świecie. Tym razem publikacja ta zyskała dodatkowe znaczenie – dzięki aukcji w ramach WOŚP stanie się symbolem solidarności i wsparcia dla tych, którzy tego najbardziej potrzebują.

Książka przekazana na aukcję została podpisana przez oboje autorów – Anitę Werner i Michała Kołodziejczyka. Zwycięzca licytacji otrzyma również personalizowaną dedykację, napisaną specjalnie dla niego. Jak podkreślają autorzy, książka zostanie wręczona osobiście, co dodaje wyjątkowego charakteru temu gestowi.

Dlaczego warto wspierać WOŚP?

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy skupia się na wsparciu walki z sepsą, która stanowi jedno z największych wyzwań dla służby zdrowia na całym świecie. Dzięki takim inicjatywom jak licytacje, Polacy mogą realnie przyczynić się do ratowania życia. Anita Werner i Michał Kołodziejczyk dołączają do tysięcy osób i instytucji, które swoją działalnością wspierają WOŚP.„Kochani! Drodzy! Licytujcie! Dołączajcie do nas i czyńmy razem dobro!” – napisali autorzy na swoich profilach w mediach społecznościowych, zachęcając fanów do udziału w akcji.

Jak wziąć udział w licytacji?

Aukcja książki „Nadzieja FC” odbywa się na platformie WOŚP. Link do licytacji znajdziesz w mediach społecznościowych Anity Werner i Michała Kołodziejczyka. To wyjątkowa okazja, by nie tylko zdobyć książkę z autografami i dedykacją, ale również wesprzeć jeden z najważniejszych celów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

