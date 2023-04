Wcale się nie kryje

Szok! To żona biskupa Marka Kamińskiego! Piękna Ewa odważnie mówi o swoich poglądach [Zdjęcia]

Księża i biskupi w Kościele Rzymskokatolickim zobowiązani są do zachowania celibatu. Nie ma zatem mowy, by wstępowali w związki małżeńskie. Nie we wszytskich Kościołach chrześcijańskich jednak duchowni muszą pozostać kawalerami. Marek Kamiński ma żonę i jest biskupem, a także zwierzchnikiem Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce! Ewa Wasilewska-Kamińska jest wykładowczynią na Uniwersytecie Warszawskim i nie boi się odważnie głosić swoich poglądów. Kobieta w mediach społecznościowych znana jest jako Żona Biskupa.