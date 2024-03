Szok, jaką jajecznicę zjadł Wałęsa na śniadanie! Nie każdy by to przełknął

Łukasz Schreiber zapytany o swoje małżeństwo. Nie gryzł się w język. Wszystko doszło do Marianny Schreiber, która wyjechała do Tajlandii

Lech Wałęsa od pewnego czasu stawia na zdrowy styl życia. Dużo spaceruje, uprawia nordic walking, jeździ rowerem i trzyma się diety. Ostatnio były prezydent zawitał do ośrodka wypoczynkowego, ale z profilem zdrowotnym w Inowrocławiu. Tam Wałęsa pojawił się kilka dni temu. Co robi? Jak to w okresie wypoczynku relaksuje się i odpoczywa od codziennych trosk. Jest w miejscu zajmującym się też sprawami diety i zdrowego stylu życia, więc i on smakuje nowinek kulinarnych. Ostatnio np. Wałęsa pochwalił się, że na śniadanie zaserwowano mu jajecznicę z kalafiora! To tzw. kalafiornica, którą jedzą osoby na diecie, czy ci, którzy nie spożywają jajek.

Oprócz wypoczynku Lech Wałęsa spędza czas na miłych spotkaniach z innymi gośćmi ośrodka, na rozmowach i wspólny pozowaniu do zdjęć. Korzysta też z proponowanych w ośrodku zabiegów. Widać, że w Inowrocławiu bardzo dobrze się czuje, a okolica mu sprzyja.

