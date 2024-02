Wałęsa uciekł przed zimą do Miami! Zrzucił buty i pomknął na plażę [ZDJĘCIA]

Kim jest Tobiasz Bocheński? To on został kandydatem PiS na prezydenta Warszawy

Lech Wałęsa dosłownie nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu, wciąż go nosi! Jeździ po Polsce, ale też wybiera się na zagraniczne wyjazdy. Obecnie były prezydent wypoczywa w Miami. Wybrał też słoneczny kierunek już po raz kolejny. W poprzednich latach w okresie zimy w Polsce, właśnie tam się udawał. Ostatnio w 2020 roku, najwyraźniej to miejsce zajmuje w jego sercu szczególne miejsce, skoro lubi tam wracać.

Śmiało można powiedzieć, że to już tradycja legendarnego lidera Solidarności. Wszak, gdy w Polsce króluje zima Wałęsa lubi zażyć słońca i naładować baterie. Nie poleciał tam jednak, by leniuchować, ale pamięta też o tym, by zadbać o kondycje. Jak na miłośnika nordick walkingu przystało Wałęsa chwycił za kijki i wybrał się na spacer po plaży. Po drodze mógł podziwiać piękne widoki, z jednej strony mógł patrzeć na piękno oceanu Atlantyckiego i uroku natury, a z drugiej na eleganckie budynki hoteli. W czasie spaceru najwyraźniej wywołał wielką sensację i oczywiście został rozpoznany. Turyści wypoczywający nad wodą chętnie pozowali z nim do zdjęć. Takiego wyjazdu Lechowi Wałęsie można tylko pozazdrościć! Niżej zobaczycie, jak czas spędza Wałęsa w ciepłym Miami.

QUIZ Wiesz, jakie wykształcenie mają polscy politycy? To nie takie oczywiste! Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego: kim z wykształcenia jest były prezydent Lech Wałęsa? Hydraulikiem Elektrykiem Mechanikiem Dalej