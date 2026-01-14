Szokujące, kto napisał do Nawrockiego po jego wizycie w Londynie! Wcześniej omal nie spowodował katastrofy

Paulina Jaworska
2026-01-14 11:31

Prezydent Karol Nawrocki ma za sobą wizytę w Londynie. Spotkał się tam z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Politycy rozmawiał przede wszystkim o bezpieczeństwie i kwestiach ekonomicznych. Nawrocki został przyjęty na Downing Street. Uwagę mediów zwrócił też mieszkaniec miejsca... kot Larry, który "zabrał głos" na temat polskiego prezydenta.

Karol Nawrocki, Keir Starmer

i

Autor: PAP/EPA/ PAP

Karol Nawrocki odwiedził Wielką Brytanię. Po spotkaniu z premierem Keirem Starmerem rozmawiał z polskimi dziennikarzami. Zanim jednak wyszedł do przedstawicieli mediów, by zabrać głos po spotkaniu z brytyjskim szefem rządu, mogło dość do katastrofy! Wszystko przez kota Larry'ego. Zwierzak to pupil ale i "pracownik" brytyjskiego rządu. 

Urzędowo nazywany jest „Chief Mouser to the Cabinet Office” – czyli Główny Myszołap rządu brytyjskiego. Jego podstawowym zadaniem jest łapanie myszy, chociaż z czasem stał się raczej symbolem i maskotką brytyjskiej sceny politycznej. Kot Larry nie jest prywatnym kotem premiera – pozostaje w służbie niezależnie od zmian na stanowisku głowy rządu, mieszkał już z kilkoma premierami z rzędu. Mieszka przy słynnym adresie: Downing Street 10, czyli w siedzibie brytyjskiego premiera i jednym z najważniejszych miejsc politycznych w Wielkiej Brytanii.

Kot brytyjskiego premiera "odpisał" Nawrockiemu! "Miło mi Pana poznać"

W czasie wizyty prezydenta Nawrockiego Larry odegrał szczególną rolę. Po pierwsze poznał naszego prezydenta, a zdjęcia Nawrockiego z kotem Larrym trafiły do sieci: - Dziś poznałem też Larry’ego - napisał prezydenta, a kot mu... odpisał! Ponieważ Larry to nie tylko kot wiązany z rządem, ale i celebryta, który ma konto na platformie X, obserwuje go niemal 870 tysięcy internautów. - Miło mi Pana poznać Panie Prezydencie - odpisano z konta brytyjskiego kota. 

Tuż przed wystąpieniem Nawrockiego mogło dość do katastrofy! 

Ale to nie jedyne nawiązanie do kota, które robi furorę w sieci. Po Internecie niesie się zdjęcie przedstawiające osobistego fotografa prezydenta Nawrockiego, Mikołaja Bujaka, który o mało co, nie zaczepił się o Larre'go, który nagle przeszedł mu pod nogami! Było to dosłownie kilka sekund przed tym, jak prezydent miał wyjść do dziennikarzy! - Larry, nie rób mi tego więcej! - zażartował Bujak. Sytuacja wyglądała groźnie, a fotograf w ostatniej chwili zrobił  odpowiedni krok, aż strach myśleć, czym to się mogło skończyć. 

Karol Nawrocki, Keir Starmer
33 zdjęcia
Oto kot Larry, Chief Mouser to the Gabinet Office, czyli pierwszy Myszołap w Wielkiej Brytanii
KAROL NAWROCKI