Wielkie zdziwienie!

Szokujące sceny na antenie TVP 1. Przerwano nadawanie programu

Widzowie TVP mogli się mocno zdziwić, gdy oglądając "Jedynkę" nagle doszło do zmian w programie. Trwał program skierowany do rolników i przedsiebiorców, czyli Agrobiznes, gdy nagle prowadzący Adrian Borecki rzucił: - Niestety musimy przerwać Agrobiznes, rozpoczynamy specjalne wydanie "Wiadomości", które będą nadawać do samego końca - powiedział zadyszany redaktor.