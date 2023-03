Szymon Hołownia pokazał swoje zakupy. „Asortyment pierwszej potrzeby”

Szymon Hołownia nie może narzekać na brak zajęć. Cały czas bierze udział w konferencjach i występuje w mediach, do tego ma wiele innych obowiązków jako polityk i przewodniczący partii. Do tego jest tatą dwóch małych córeczek! Stara się im poświęcić każdą wolną chwilę, a kiedy może pomaga żonie w wypełnianiu domowych obowiązków. Ostatnio wybrał się na zakupy. - Każdy rodzic zna to uczucie. Gdy po intensywnym dniu pracy chciałbyś już wrócić do najbliższych - w moim przypadku do Uli, Mani i Eli - nagle przypominasz sobie, że musisz zatrzymać się w sklepie, by wyposażyć rodzinę w asortyment pierwszej potrzeby. To bywa męczące. Bywa uciążliwe. Ale wiecie co? Obowiązki rodzicielskie to najprzyjemniejszy rodzaj obowiązków – napisał na Instagramie, dodając zdjęcia z zakupów w jednej z popularnych drogerii. Do koszyka włożył między innymi pampersy, mokre chusteczki i zapas mleka w proszku. Taki tata to prawdziwy skarb!

W naszej galerii poniżej możesz zobaczyć, jak mieszka Szymon Hołownia.

Sonda Lubisz Szymona Hołownię? Tak Nie Trudno powiedzieć