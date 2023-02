Szymon Hołownia pokazał zdjęcie z żoną. Przedstawiciel LGBT w furii! "Kim ty jesteś"

Szymon Hołownia żona. Wzruszające słowa lidera Polski 2050

Szymon Hołownia i jego żona Urszula są już siedem lat po ślubie. Lider Polski 2050 nie zapomniał o rocznicy. Niestety na klasyczne świętowanie miejsca nie było, ale polityk nie sprawiał wrażenia nieszczęśliwego z tego powodu. - 7 lat. :) Ula w pracy, ja właśnie położyłem spać dwie małe buntowniczki, i taka to w tym roku nasza rocznica… Najpiękniejsza. Bo nasza - napisał na Instagramie Szymon Hołownia, który zdobył się także na głębsze refleksje. Trudno się nie wzruszyć, gdy się to czyta. - Tyle żeśmy już przeszli, tyle pewnie jeszcze przed nami… Najwspanialsza przygoda życia. Bo najwspanialsza jej Współautorka. Moja Kochana. Moja Ula - podkreślił były kandydat na prezydenta.

Partner Pawła Rabieja zaatakował Szymona Hołownię

Pod postem Szymona Hołowni głos zabrał Michał Cessanis, partner polityka Nowoczesnej Pawła Rabieja. Obaj ponowie mocno angażują się w walkę o prawa osób LGBT. - A nam odmawiasz prawa do ślubu i szczęścia! "Głosowałbym przeciw" - to twoje słowa na temat małżeństw osób tej samej płci. A kim ty jesteś, żeby o tym decydować? - pieklił się Cessanis. Odpowiedziała mu jedna z użytkowniczek Instagrama. - To jest prywatny i osobisty wpis... A nie spotkanie przedwyborcze. Skoro chcesz, by Ciebie szanowano, uszanuj małżeństwo, które ma rocznicę - instruowała partnera Pawła Rabieja. - Spotkanie przedwyborcze to właśnie ty rozpoczęłaś - ripostował Cessanis.

