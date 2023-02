Szymon Hołownia wygadał się, co robi, gdy żony nie ma w domu! Dacie wiarę?

Szymon Hołownia jest dumnym tatą dwóch uroczych córeczek. Chyba każdy rodzic wie, ze już jedną pociechą może być sporo zamieszania, a z dwoma często w domu panuje totalny chaos. Nawet nocą nie można liczyć na chwilę spokoju… Lider Polski 2050 dzieli się obowiązkami i opieką nad dziećmi ze swoją małżonką. W poście na Instagramie zaś zdradził, co robi, gdy Uli nie ma w domu. - Jak wiecie dzielimy się z Ulą niespaniem z naszą Elą tak, że pół tygodnia, gdy Uli nie ma bo pracuje, ja (nie) śpię z Elą, a gdy Ula jest - (nie) śpi ona. Na mojej zmianie były ostatnio trzy noce z megakatarem, może to było RSV, może nie, ale od wielu dni zatykało nam to małego człowieka okrutnie – wyznał. Czy dacie wiarę, że Szymon Hołownia tak dobrze łączy rolę polityka i ojca, nawet mimo zarwanych nocy? Przy okazji podzielił się dwoma trikami na zatkany nosek u malucha. Jednym z nich jest zawieszenie rozgniecionego czosnku zawiniętego w ściereczkę nad łóżkiem dziecka, a drugim nalanie mgiełki solankowej do nawilżacza powietrza. Szymon Hołownia zdecydował się na ten drugi sposób, bo, jak przyznał, nie miał odwagi spróbować sztuczki z czosnkiem. Poleca też metodę innym rodzicom, którzy walczą z katarem u swoich pociech. Taki tata to prawdziwy skarb!

