Tadeusz Rydzyk ma powody do świętowania. Wszystko za sprawą aneksu do umowy z 2015 roku, jaka została podpisana przez PiS z fundacją Lux Veritatis (należącej do redemptorysty). Czytamy w niej, że umowa dotycząca transmisji live mszy świętych została przedłużona do końca 2024 roku. O wszystkim można przeczytać na stronie PiS w zakładce: "Rejestr umów zawartych przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość w 2024 roku".

W aneksie do umowy zaś podano stawki, jakie fundacja Tadeusza Rydzyka otrzyma za transmisje mszy. W pierwszym półroczu to 24 600 zł miesięcznie, w drugim zaś kwota wzrośnie do 36 900 zł. Po podliczeniu wychodzi na to, że łącznie fundacja dostanie 369 000 zł. Na razie nie wiadomo, czy umowa między stronami zostanie przedłużona na kolejny rok.

Warto także przypomnieć, że ta sama fundacja dostała w latach 2015-2023 niemal 21,5 miliona zł z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, należąco do fundacji, dostała z tego samego źródła nieco ponad pół miliona zł. Informację podała wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Co ciekawe, fundacja Tadeusza Rydzyka miała dostać dotację wysokości 7,2 miliona zł z Funduszu Sprawiedliwości. Czas na wypłatę to koniec 2026 roku, do tego jednak nie dojdzie, bowiem w styczniu 2024 roku resort sprawiedliwości wstrzymał wypłaty z Funduszu.

