Tajemnica twarzy Jana Pawła II. "Coś niezwykłego". Mówił o tym Lech Kaczyński

Dla Lecha Kaczyńskiego Jan Paweł II był postacią szczególną. - Niezwykle ważna jest dla mnie Jego działalność nie tylko w wymiarze religijnym - a wpłynął On na pewną zmianę również moich przekonań, tak jak nas wszystkich - ale także w wymiarze społecznym, w okresie Solidarności i stanu wojennego, działalność, która w ogromnym stopniu przyczyniła się do upadku komunizmu - podkreślił prezydent RP w latach 2005-2010. Lech Kaczyński w poruszającej rozmowie opowiedział o osobistych doświadczeniach związanych z polskim papieżem. Prezydent zwrócił uwagę na jeden szczegół związany z twarzą Jana Pawła II. - Najlepiej zapamiętałem Ojca Świętego z Jego pierwszej wizyty w Ojczyźnie po 1989 roku i spotkania na Zamku Królewskim. Moją uwagę zwróciło coś niezwykłego, duchowego, co biło z Jego twarzy - mówił Lech Kaczyński.

Lech Kaczyński o przesłaniu Jana Pawła II

Rozmowa z prezydentem ukazała się tuż przed katastrofą smoleńską. Lech Kaczyński zanim zginął, zdążył powiedzieć jeszcze o dziedzictwie Jana Pawła II. - Europa musi pamiętać o wielkim przesłaniu Ojca Świętego – przesłaniu, które głosi, że świat stale się zmienia, poglądy na różne rzeczy się zmieniają, ale fundamentem naszej cywilizacji niezmienne pozostaje Chrystus i oparcie w dekalogu. To są nasze korzenie i nie wolno się od nich odcinać - zaznaczył Lech Kaczyński, który zwykle był blisko Kościoła, choć nie zawsze działał zgodnie z żądaniami biskupów. Nie chciał na przykład majstrować przy kompromisie aborcyjnym. - Jeśli chodzi o sprawy związane z aborcją, to uważam, że osiągnięty kompromis jest kompromisem, którego nie wolno naruszać. Powtarzam - nie wolno naruszać - dobitnie podkreślił.

W naszej galerii zobaczysz zdjęcia twarzy Jana Pawła II. Czy - podobnie jak Lech Kaczyński - widzisz w niej coś niezwykłego?

