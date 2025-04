Tajemniczy brat Jana Pawła II. Karol Wojtyła w Watykanie przechowywał jego sprzęt

Urodziny Agaty Dudy. Stylista: „Dziś wie, co zakłada, i to widać”

Brat Jana Pawła II odegrał w jego życiu bardzo ważną rolę, szczególnie po śmierci ich matki - Emilii Wojtyły. Kim był Edmund Wojtyła? 14 lat starszy od przyszłego papieża mężczyzna był dla małego Karola mentorem i opiekunem. Śmierć Edmunda Wojtyły była szokiem dla lokalnej społeczności. Do dziś w Bielsku-Białej, gdzie brat Jana Pawła II pracował jako lekarz, wspomina się jego poświęcenie.

- Jeżeli Edmund Wojtyła miałby zostać wyniesiony na ołtarze, to z racji tego, że oddał życie dla pacjentki, a u źródeł jego poświęcenia leżała głęboka wiara - stwierdziła cytowana przez portal dzieje.pl dr Milena Kindziuk, autorka książki "Edmund Wojtyła.

Brat św. Jana Pawła II". Młody lekarz zmarł, mając zaledwie 26 lat. - Edmund świadomie zajmował się chorą na szkarlatynę pacjentką, wiedząc, że może się zarazić i umrzeć. Wtedy przecież nie było jeszcze antybiotyków, nie było penicyliny. Edmund musiał zdawać sobie sprawę z ryzyka. Dokumenty i świadkowie potwierdzają, że w przypadku Edmunda ten czyn wypływał z inspiracji chrześcijańskiej - podkreśliła autorka książki o bracie Jana Pawła II.

Relacje Karola Wojtyły z bratem Edmundem

Karol Wojtyła, gdy je zmarł jego brat, miał zaledwie 12 lat. Edmund zdążył jednak "zarazić" przyszłego papieża miłością do gór i aktorstwa. Straszy z braci grał w przedstawieniach, na które zabierał małego Karolka. - Kiedy zbierałam materiały do książki, okazało się, że to także Edmund jako pierwszy zaszczepił w młodszym bracie miłość do gór - to on pierwszy raz zabrał przyszłego papieża w Tatry - mówiła Kindziuk.

Jan Paweł II do końca swojego pontyfikatu trzymał szczególną pamiątkę po bracie - jego sprzęt medyczny. Na biurku papieża w watykańskim apartamencie papieskim leżał stetoskop Edmunda Wojtyły z bielskiego szpitala. Pogrzeb brata papieża odbył się w Bielsku-Białej i zgromadził tłumy. W 1934 roku ciało Edmunda Wojtyły przeniesiono do rodzinnego grobowca w Krakowie.

