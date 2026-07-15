Tajemniczy urlop kuzyna Kaczyńskiego. Zostawił prezesa w Warszawie i czmychnął nad morze!

Tomaszewski w Sopocie z partnerką

Chociaż pogoda nad morzem pozostawia wiele do życzenia, Sopot wciąż cieszy się sporą popularnością wśród turystów. W jednej z restauracji fotoreporter „Super Expressu” zauważył Jana Marię Tomaszewskiego, który raczył się zimnymi napojami. Kuzyn prezesa PiS odpoczywał w kurorcie ze swoją partnerką, aktorką Beatą Fido. Chłodne powietrze nie przeszkadzało turystom, gdyż byli ciepło ubrani. Ale gdy wyszło słońce, oboje mogli zdjąć kurtki.

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Jan Maria Tomaszewski odpoczywał od wspólnego zamieszkiwania z Jarosławem Kaczyńskim, który wprowadził się do jego warszawskiego mieszkania w grudniu 2025 r. W żoliborskim domu prezesa PiS trwa gruntowny remont drugiej części bliźniaka, zorganizowany przez jego nowych sąsiadów. Prace są tak uciążliwe i głośne, że polityk zdecydował się tymczasowo wyprowadzić wraz ze swoimi ukochanymi kotami, dla których hałas również był nie do zniesienia.

Dwóch braci pod jednym dachem

Choć nagła zmiana lokum mogła być zaskoczeniem, obaj panowie szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości, dzieląc codzienne obowiązki i czas wolny. – Całkiem dobrze żyje się nam razem – powiedział nam niedawno Tomaszewski, nie kryjąc, że obecność słynnego kuzyna pod jednym dachem wnosi do jego codzienności sporo ożywienia, a rodzinna atmosfera pozwala prezesowi PiS spokojnie przeczekać uciążliwe sąsiedzkie rewolucje budowlane.

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