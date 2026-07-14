Tak Donald Tusk świętował imieniny! Przebił Annę Komorowską?

Premier Donald Tusk udał się 13 lipca do Francji na spotkanie "koalicji chętnych" wspierających Ukrainę. Był to główny cel jego wizyty dyplomatycznej.

Przy okazji wizyty, Donald Tusk wziął udział w obchodach francuskiego Święta Narodowego, Dnia Bastylii, obejmujących paradę wojskową i pokazy lotnicze.

Wizyta zbiegła się z imieninami premiera, które Tusk humorystycznie skomentował w mediach społecznościowych, żartując z "imienin" wyprawionych mu przez prezydenta Macrona i kupując croissanty dla załogi.

Premier Donald Tusk 13 lipca poleciał do Francji, gdzie odbyło się spotkanie koalicji chętnych, złożonej z państw wspierających Ukrainę. Przy okazji polityk mógł wziąć udział w obchodach Święta Narodowego Francji, Dnia Bastylii. Co roku, aby uczcić ten dzień, na Polach Elizejskich odbywa się parada wojskowa oraz pokazy lotnicze. Wyjazd szefa polskiego rządu złożył się w czasie z jego imieninami, o czym poinformował, publikując w mediach społecznościowych nagranie.

- Mam dzisiaj podobno imieniny. Jak ich nie obchodzę, ale czasami niektórzy mi o tym przypominają. Zresztą widzieliście, jakie imieniny wyprawił mi prezydent Macron, z paradą wojskową. Postanowiłem kupić croissanty. Wracamy z Paryża i chyba ekipa będzie zadowolona - mówił na filmiku.

W papierowej torbie zaś miał pełno świeżutkich, paryskich wypieków, które rozdał załodze i pasażerom samolotu wracającego do Polski. Przy okazji usłyszał wiele życzeń! Gest, choć miły, nie dorównuje imieninom, jakie co roku wyprawia była była pierwsza dama Anna Komorowska! Wtedy do ich posiadłości w Budzie Ruskiej zjeżdżają się liczni goście, a stoły ustawione pod altanami wprost uginają się od jedzenia i napojów. Donald Tusk mógłby się od niej uczyć, jak się porządnie obchodzi imieniny!

Co oznacza imię Donald?

Imię Donald ma pochodzenie celtyckie i gaelickie, a jego głównym znaczeniem jest „władca świata” lub „silny tego świata”. Osoby noszące to imię są ambitne i niezależne, konsekwentnie dążą do wyznaczonych celów. Lubią mieć wszystko pod kontrolą. To także osoby silne psychicznie, które potrafią radzić sobie w trudnych sytuacjach i nie panikują, gdy dzieje się coś niespodziewanego. Ponadto to prawdziwe dusze towarzystwa, które cenią sobie rodzinę. Z łatwością nawiązują kontakt z innymi ludźmi, jednak to zawsze ich bliscy są na pierwszym miejscu.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Donald Tusk:

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